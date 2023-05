MS2023: Nemecko tesne podľahlo Fínsku, drámu rozhodol Lehtonen

A-skupina:



Nemecko - Fínsko 3:4 (1:1, 2:2, 0:1)



Góly: 18. Noebels (Fischbuch, Kastner), 33. Wissmann (Kastner, Noebels), 40. Peterka (Kahun, Tiffels) – 10. Armia (Kakko, Määttä), 35. Manninen (Kapanen, Koivisto), 36. Manninen (Rantanen, Lehtonen), 53. Lehtonen (Rantanen, Hartikainen). Rozhodcovia: Štolc (Švajč.), Ansons – Zunde (obaja Lot.), Davis (USA), vylúčení: 2:4 na 2 min., presilovky: 1:1, oslabenia: 0:0



Nemecko: Strahlmeier – Seider, M. Müller, Wissmann, J. Müller, Wagner, Hüttl, Szuber – Peterka, Kahun, Tiffels – Soramies, Sturm, Ehl – Kastner, Noebels, Fischbuch – Stachowiak, Tuomie, Schütz



Fínsko: Olkinuora – Ohtamaa, Lehtonen, Koivisto, Määtää, Pokka, Seppälä, Mantipalo, Friman – Rantanen, Manninen, Hartikainen – Kakko, Sallinen, Armia – Kapanen, Lammikko, Sallinen – Anttila, Björninen, Oksanen



1. USA 1 1 0 0 0 4:1 3



2. Dánsko 1 1 0 0 0 3:1 3



3. Švédsko 1 1 0 0 0 1:0 3



4. Fínsko 2 1 0 0 1 5:7 3



----------------------------------



5. Francúzsko 1 0 1 0 0 2:1 2



6. Rakúsko 1 0 0 1 0 1:2 1



7. Nemecko 2 0 0 0 2 3:5 0



8. Maďarsko 1 0 0 0 1 1:3 0



Tampere/Riga 13. mája (TASR) - Hokejisti Fínska si na MS v domácom prostredí pripísali prvé tri body do tabuľky základnej A-skupiny. Obhajcovia titulu zdolali v sobotu v Tampere Nemecko 4:3, keď o ich triumfe v dramatickom súboji rozhodol necelých osem minút pred koncom obranca Mikko Lehtonen. Dva góly si vo fínskom drese pripísal Sakari Manninen. Nemci majú po dvoch tesných prehrách na bodovom konte nulu.Fíni nastúpia vo svojom ďalšom stretnutí v skupine proti Švédsku v pondelok o 19.20 SELČ, Nemcov čaká v ten istý deň o 15.20 h súboj s USA.Fíni išli po predchádzajúcej prehre s USA do zápasu s imperatívom víťazstva a ich aktivitu korunoval v polovici prvej tretiny gólom z prvej Armia. Ešte do prestávky však vyrovnal Noebels, keď jeho pokus ešte pred brankárom Olkinuorom tečovali brániaci spoluhráči. Nemcov potom poslal do vedenia v 33. minúte obranca Wissmann strelou od modrej, na jeho zásah však dokázal dvoma gólmi v priebehu 107 sekúnd odpovedať domáci Manninen. Devätnásť sekúnd pred koncom druhej tretiny vyrovnal v presilovke Peterka a o osude zápasu rozhodla až záverečná dvadsaťminútovka. Hrdinom "Suomi" sa stal obranca Lehtonen, ktorý v 53. minúte po vyrazenej strele poslal puk do siete - 3:4. Nemci si potom predĺženie nevynútili ani v záverečnej hre bez brankára.