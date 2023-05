MS2023: Švajčiarov posilní útočník Fiala

Bern 15. mája (TASR) - Švajčiarsku hokejovú reprezentáciu posilní na MS v Tampere a Rige útočník Kevin Fiala z Los Angeles. Dvadsaťšesťročný krídelník dostal povolenie od Kings a predstaví sa na svojom piatom svetovom šampionáte.



"Sme veľmi radi, že v Kevinovi získavame ďalšieho vynikajúceho hráča," uviedol pre zväzový web športový riaditeľ švajčiarskeho hokeja Lars Weibel. Fiala prestúpil v lete z Minnesoty do tímu Los Angeles, s ktorým vypadol v 1. kole play off po šesťzápasovej sérii s Edmontonom. V základnej časti NHL si pripísal 23 gólov a 49 asistencií v 69 dueloch, vo vyraďovacej časti pridal šesť bodov (1+5) v troch štartoch.



Fiala by mal nastúpiť v utorok o 19.20 (SELČ) proti Kazachstanu. Pre Mikea Künzleho sa MS skončili bez odohratia zápasu, útočník EHC Biel-Bienne musí predčasne odcestovať domov.



Švajčiari triumfovali v úvodnom stretnutí na MS proti Slovinsku vysoko 7:0. Vo štvrtok 18. mája v Rige budú súperom Slovákov v B-skupine MS.