MS2024: Brankár Lindgren posilní USA, pozvánku najskôr odmietol

Ostrava 18. mája (TASR) - K hokejistom USA sa na prebiehajúcich MS v Ostrave pripojí brankár Charlie Lindgren. Vedenie reprezentácie malo o neho záujem už pred šampionátom, no pôvodne pozvánku odmietol. Na súpiske zaujme uvoľnené miesto po Alexovi Lyonovi, ktorý sa zranil v druhom zápase MS v proti Nemecku a už odišiel z dejiska šampionátu.



Pre 30-ročného Lindgrena pôjde o druhú účasť na MS, no v roku 2018 sa v konkurencii Keitha Kinkaida a Scotta Darlinga nedostal do bránky. Za sebou má životnú sezónu, v ktorej prvýkrát v kariére odoral 50 zápasov v základnej časti NHL. V bránke Washingtonu Capitals mal 91,1-percentnú úspešnosť zákrokov a priemer 2,67 inkasovaného gólu na zápas. V štyroch dueloch play off proti New Yorku Rangers 86,4-percentnú úspešnosť zákrokov a priemerne inkasoval 3,58 gólu na zápas.



