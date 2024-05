MS2024: Briti podľahli Nórom a vypadli do I. divízie

A-skupina:



Veľká Británia – Nórsko 2:5 (0:3, 1:1, 1:1)



Góly: 25. Perlini (Dowd, O'Connor), 48. Betteridge (Lake, Mosey) – 5. Vikingstad (Krogdahl, Engebraten), 7. Thoresen, 13. Bakke Olsen (Steen, Brandsegg-Nygard), 22. Brandsegg-Nygard (Thoresen, Zuccarello), 45. Bakke Olsen (Brandsegg-Nygard). Rozhodcovia: Fraňo (ČR), Pearce (Kan.) - Ondráček (ČR), Zunde (Lotyš.), vylúčení: 6:3 na 2 min., presilovky: 1:1, oslabenia: 0:0, 13.679 divákov.



V. Británia: Whistle – Mosey, Halbert, Phillips, O'Connor, Ruopp, Richardson, Batch – Perlini, Kirk, Curran – Dowd, Lake, Neilson – Lachowicz, Norris, Betteridge – Davies, Critchlow, Duggan – Shudra



Nórsko: Haukeland - Johannesen, Solberg, Hansen, Kasastul, Engebraten, Krogdahl, Hurröd – Martinsen, Zuccarello, Thoresen – T. Olsen, Berg-Paulsen, Vikingstad – E. Salsten, H. Östrem Salsten, Rönnild – Pettersen, Brandsegg-Nygard, Bakke Olsen – Steen

hlasy aktérov (zdroj: IIHF):



Robert Dowd, útočník V. Británie: "Do tohto zápasu sme vstupovali s tým, že by sme mohli niečo uhrať. Nemali sme však dobrú prvú tretinu, čo nás pochovalo. Nevešali sme hlavy, snažili sme sa vyškriabať späť, ale existuje dôvod, prečo sú Nóri na tejto úrovni už toľko rokov. V takýchto situáciách to dokážu zvládnuť."



Mats Zuccarello, útočník Nórska: "Je to vždy nervózne v zápasoch, akým bol tento. Pre oba tímy znamenal veľa a bolo dôležité, že sme dokázali streliť rýchle góly, ktoré nám poistili záchranu. Sme malá krajina, nemá veľa hokejistov, štadiónov a zotrvanie medzi elitou je pre nás veľká vec."

tabuľka A-skupiny:



1. Kanada 6 5 1 0 0 28:15 17*



2. Česko 6 4 1 1 0 23:10 15*



3. Švajčiarsko 6 4 1 0 1 26:11 14*



4. Rakúsko 6 2 0 1 3 19:25 7



-------------------------------------



5. Fínsko 5 2 0 1 2 17:10 7



6. Nórsko 7 2 0 0 5 15:25 6



7. Dánsko 6 2 0 0 4 14:26 6



-------------------------------------



8. V. Británia 6 0 0 0 6 8:28 0**



* - istý postup do štvrťfinále



** - istý zostup do A-skupiny I. divízie

/zápasy, víťazstvá, víťazstvá v nadstavbe, prehry v nadstavbe, prehry, skóre, body/

Praha 20. mája (TASR) - Hokejisti Veľkej Británie vypadli z elitnej kategórie MS a v nasledujúcej sezóne si zahrajú opäť A-skupinu I. divízie. Rozhodol o tom pondelňajší zápas A-skupiny svetového šampionátu v Prahe, v ktorom Briti podľahli Nórsku 2:5 a na turnaji naďalej nezískali ani bod.Veľká Británia zostúpila ihneď po svojom postupe medzi elitu. Outsidera "áčka" čaká v utorok (12.20 h) záverečný duel skupiny s Rakúskom, ktoré prekvapivo bojuje o postup do štvrťfinále. Severania ukončili turnaj so šiestimi bodmi a predstihnúť ich môžu už iba Dáni, ktorých čakal v pondelok záverečný súboj skupiny s Fínmi (20.20 h).Nóri preukázali v úvodnom dejstve väčšiu individuálnu kvalitu, ako aj chuť po víťazstve a udržalí sa medzi elitou. Už v 13. minúte viedli severania rozdielom troch gólov, keď sa presadili Vikingstad, Thoresen a Bakke Olsen. Nórsku vyšiel aj vstup do prostrednej časti hry a 78 sekundách zvýšil Brandsegg-Nygard na 4:0, čo bolo pre Britániu prakticky neriešiteľné. Ich nádej udržal v 25. minúte Perlini, no v úvode tretieho dejstva dal definitívu nórskej záchrane druhým presným zásahom v stretnutí Bakke Olsen.