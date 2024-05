MS2024: Hokejisti Nemecka zvíťazili nad Poľskom, sú blízko k postupu

B-skupina:



Nemecko - Poľsko 4:2 (0:0, 2:0, 2:2)



Góly: 26. Ehl (Kastner, Tuomie), 16. Peterka (tr. strieľ.), 45. Ehliz (Pföderl, Michaelis), 57. Peterka (Reichel) - 54. Wajda (Lyszczarczyk, Dziubinski), 56. Komorski (Kostek, Krežolek). Rozhodcovia: Vikman (Fín.), M. Holm - Nyqvist (obaja Švéd.), Briganti (USA), vylúčení: 2:2 na 2 min., presilovky a oslabenia: 0:0, 9109 divákov.



Nemecko: Niederberger - Wissmann, J. Müller, Szuber, M. Müller, Fohrler, Ugbekile - Peterka, Stachowiak, Reichel - Kahun, Sturm, Tiffels - Pföderl, Michaelis, Ehliz - Ehl, Kastner, Tuomie



Poľsko: Zabolotny - Górny, Wanacki, Kruczek, Wajda, Dronia, Macias, Bryk, Kostek - Fraszko, Pasiut, Wronka - Michalski, Dziubinski, Lyszczarczyk - Walega, Pas, Zygmunt - Macias, Komorski, Krežolek



tabuľka B-skupiny:



1. Švédsko 5 5 0 0 0 26:7 15



2. Nemecko 6 4 0 0 2 28:21 12



3. USA 5 3 0 1 1 21:12 10



4. SLOVENSKO 4 2 1 0 1 19:12 8







5. Lotyšsko 5 1 2 0 2 13:21 7



6. Francúzsko 4 1 0 1 2 7:13 4



7. Kazachstan 5 1 0 0 4 8:20 3





8. Poľsko 6 0 0 1 5 10:26 1



/vyslaní redaktori TASR hm wr/

Ostrava 18. mája (TASR) - Hokejisti Nemecka zvíťazili v sobotňajšom zápase "slovenskej" B-skupiny na MS v Ostrave nad Poľskom 4:2. Favorit zápasu sa v tretej tretine dostal do vedenia 3:0 a hoci Poliaci dvoma gólmi v krátkom slede znížili na 3:2, vyrovnať nedokázali. Nemci majú 12 bodov a triumfom nad Poľskom sú blízko k definitíve postupu do štvrťfinále. Poliaci sú naďalej na poslednej 8. priečke skupiny.Pre oba tímy to bol predposledný šiesty zápas v základnej skupine. Nemci ju uzavrú po dvoch dňoch voľna v utorok 21. mája od 12.20, keď narazia na Francúzov, Poliaci budú hrať v pondelok od 20.20 s Kazachstanom.Oba tímy nastúpili na druhý zápas v priebehu dvoch dní a od úvodných minút sa hral vyrovnaný hokej. Na bezgólovej prvej tretine, v ktorej mali herne mierne navrch Nemci, nič nezmenili ani dve presilovky. V 26. minúte nevyužil poľský útočník Macias sľubnú šancu a Ehl z následného protiútoku prestrelil brankára Zabolotného - 1:0. V 36. minúte Dziubinski hodil hokejku v šanci Nemcov a Peterka z trestného strieľania zvýšil na 2:0. Keď Ehliz v 45. minúte zvýšil na 3:0, vyzeralo to na jasnú záležitosť Nemcov. Poliaci sa však nevzdali a do zápasu ich vrátil Wajda pokusom z ostrého uhla - 3:1. Krátko na to Poliaci využili zmätok v obrane súpera a Komorski dorazil vlastnú strelu - 3:2. Poliaci však nezvládli už nasledujúce striedanie, Reichel sa dostal do úniku, ktorý zakončil dorážkou Peterka - 4:2.