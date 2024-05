MS2024: Kanaďania zdolali v šlágri Fínsko, rozhodol Hagel

A-skupina:



Kanada - Fínsko 5:3 (2:2, 1:1, 2:0)



Góly: 15. Cozens (Mangiapane, Power), 17. Tanev (Tavares), 38. Power (Cozens, Parayko), 52. Hagel (Tavares, Dubois), 60. Mercer (Power) - 2. Puljujärvi (Rissanen, Innala), 4. Puustinen (Hyry, Saarijärvi), 37. Puljujärvi (Vittasmäki, Mäenalanen). Rozhodcovia: MacFarlane (USA), Schrader (Nem.) - Yletyinen (Švéd.), Zunde (Lot.), vylúčení: 3:4 na 2 min, navyše Byram (Kan.) 5 min+DKZ za seknutie, presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0, 17.303 divákov.



Kanada: Binnington - Parayko, Power, Oleksiak, Byram, Severson, Guhle, Zellweger - Mercer, McBain, Tanev - Bedard, Paul, McCann - Dubois, Tavares, Hagel - Mangiapane, Cozens, Bunting - Greig



Fínsko: Säteri - Mattila, Määttä, Lehtonen, Vittäsmaki, Kaski, Rissanen, Saarijärvi, Riikola - Jormakka, Björninen, Mäenalanen - Pakarinen, Granlund, Innala - Puljujärvi, Kapanen, Oksanen - Puustinen, Hyry, Jääskä

tabuľka A-skupiny:



1. Švajčiarsko 5 4 1 0 0 24:8 14*



2. Kanada 5 4 1 0 0 25:13 14*



3. Česko 5 3 1 1 0 19:9 12*



4. Fínsko 5 2 0 1 2 17:10 7



-------------------------------------



5. Dánsko 6 2 0 0 4 14:26 6



6. Rakúsko 5 1 0 1 3 15:24 4



7. Nórsko 5 1 0 0 4 9:19 3



-------------------------------------



8. V. Británia 4 0 0 0 4 5:19 0





* - istý postup do štvrťfinále



/zápasy, víťazstvá, víťazstvá v nadstavbe, prehry v nadstavbe, prehry, skóre, body/

Praha 18. mája (TASR) - Kanadskí hokejisti zvíťazili v sobotňajšom šlágri A-skupiny MS v Prahe nad Fínskom 5:3. O triumfe obhajcov titulu rozhodol gól Brandona Hagela z 52. minúty, výhru spečatil v závere do prázdnej bránky Dawson Mercer. Severanom nestačili vo vyrovnanom dueli ani dva presné zásahy Jesseho Puljujärviho.Kanaďania sa posunuli v tabuľke na druhé miesto, keď sa so 14 bodmi vyrovnali lídrovi skupiny Švajčiarsku. Práve s ním odohrajú ďalší zápas v nedeľu o 20.20 h. Fíni, ktorí zostali so siedmimi bodmi na štvrtom mieste a stále nemajú istú účasť vo štvrťfinále, nastúpia v pondelok v rovnakom čase v dôležitom dueli proti piatemu Dánsku.Sobotný šláger priniesol atraktívny hokej, v ktorom nebola núdza o zaujímavé momenty. Lepšie začali Fíni, ktorí viedli už v 4. minúte 2:0. Najprv sa presadil z dorážky Puljujärvi a následne využil presilovku po ukážkovej kombinácii Puustinen. Kanaďania postupne vyrovnali hru a vzápätí aj skóre, keď sa presadili Cozens a Tanev. Jeho gól musel odobriť videorozhodca, záznam ukázal, že puk prešiel za bránkovú čiaru. Druhú tretinu začali svižnejšie severania, v 26. minúte Innala netrafil odkrytú bránku. Obhajca titulu odpovedal šancami Mercera a Paula. V čase najväčšieho kanadského tlaku však rozbehli "Suomi" akciu, ktorá pokračovala delovkou Vittäsmakiho, puk sa po odraze od zadného mantinelu dostal k Puljujärvimu a ten ho poslal do odkrytej siete - 2:3. Potom sa negatívne zviditeľnil Byram, ktorý zasiahol strelca tretieho fínskeho gólu úmyselne hokejkou medzi nohy a dostal 5 min + DKZ. Hra 4 na 4 viac vyhovovala Kanade, keď vyrovnal Power, následnú dlhšiu presilovku Fíni nevyužili. V tretej časti sa čakalo na vážnejšiu chybu, ktorá rozhodne. Granlund a Mercer ešte svoje šance nevyužili, ale v 52. min už Hagel skóroval, keď ho nezištne našiel Tavares - 4:3. Severania v závere zatlačili súpera pred jeho bránku, ale vyrovnávajúceho zásahu sa nedočkali, keď Binnington vychytal Hyryho. Naopak, Mercer do prázdnej fínskej bránky spečatil na konečných 5:3.