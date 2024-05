MS2024: Pardavý avizuje zmeny v obrane, proti Kazachom bez Daňa

Ostrava 11. mája (TASR) - Sobotňajší tréning slovenských hokejových reprezentantov naznačil, že v súboji proti Kazachstanu dôjde k zmenám v zostave. Asistent trénera Ján Pardavý prezradil, že prvýkrát na šampionáte nastúpi útočník Martin Faško-Rudáš, naopak popri Viliamovi Čachovi nebude v zostave figurovať ani Marko Daňo. Po zápase s Nemeckom došlo k zmenám v zložení prvých dvoch obranných dvojíc. Tie trénovali v zložení Peter Čerešňák - Martin Fehérváry a Šimon Nemec - Michal Ivan.



Na základe štvrtkového tréningu by nemali nastať iné zmeny, Faško-Rudáš zrejme zaujme Daňove miesto vo štvrtom útoku. Úprava defenzívnych párov v dvoch formáciách bola výsledkom debaty trénerov. "Nie je to veľká zmena, spravili sme ju po dohode s Craigom (Ramsaym) a asistentom Petrom Frühaufom. Uvidíme, čo to prinesie. Tretia obrana fungovala dobre, mladí chalani Fero Gajdoš a Andrej Golian mali vo štvrtej menej ľadu. Ku Šimonovi Nemcovi treba viac defenzívy, tak aj preto táto zmena," poznamenal Pardavý.



Duel s Nemeckom priniesol slovenským trénerom veľa poznatkov a napriek neúspešnému vstupu do turnaja aj niekoľko pozitív. "Predviedli sme veľa dobrých vecí. Na strely to bolo 39:22, mali sme veľa šancí, ktoré sme nepremenili. Zároveň sme vyprodukovali aj 3-4 väčšie individuálne chyby, z ktorých každú súper potrestali. Pozeráme sa už dopredu. Aj hráči si uvedomujú, že detaily rozhodujú zápasy," konštatoval Pardavý, ktorý neobišiel ani tému vyťaženia obrancov: "Hrali sme v podstate na šesť obrancov, keďže Gajdoš s Golianom mali oveľa menší čas na ľade. Teraz nás čakajú dva zápasy za dva dni a chceme to vyťaženie rozložiť. Potom s USA pôjdeme asi znovu na šesť alebo sedem obrancov."



Slováci si uvedomovali silu Kazachstanu, ktorý vstúpil do MS sobotňajším víťazstvom nad Francúzskom 3:1. V pamäti mali vlaňajšiu prehru 3:4 po samostatných nájazdoch. "Majú dobrý pohyb a kvalitných hráčov. Na tomto turnaji je každý súper nebezpečný. Musíme byť nastavený tak, že ideme hrať proti silnému tímu," uviedol Pardavý.



/vyslaný redaktor TASR Martin Hrotek hm/