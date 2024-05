MS2024: Švajčiari vysoko zdolali Dánov, majú istý postup

A-skupina:



Dánsko - Švajčiarsko 0:8 (0:2, 0:3, 0:3)



Góly: 5. Hischier (Fiala, Josi), 18. Josi, 21. Fiala (Ambühl, Hischier), 24. Fiala (Hischier), 34. Senteler (Simion), 43. Thürkauf, 46. Bertschy (Scherwey, Thürkauf), 55. Scherwey (Bertschy, Kukan). Rozhodovali: Hribik (ČR), Kaukokari (Fín.) - Hynek (ČR), Wyonzek (Kan.), vylúčení: 5:2 na 2 min, presilovky a oslabenia: 0:1, 17.225 divákov.



Dánsko: Dichow (40. Seldrup) – Lassen, M. Lauridsen, Jensen, Bruggisser, O. Lauridsen, Larsen, Koch – Storm, Russell, Blichfeld – Aagaard, Mölgaard, Olesen – From, True, Scheel – Poulsen, Wejse, N. Andersen - Schultz



Švajčiarsko: Genoni - Josi, Glauser, Siegenthaler, Kukan, Marti, Loeffel, Jung - Fiala, Hischier, Niederreiter - Andrighetto, Jäger, Kurashev - Herzog, Senteler, Simion - Scherwey, Thürkauf, Bertschy - Ambühl

tabuľka A-skupiny:



1. Švajčiarsko 5 4 1 0 0 24:8 14*



2. Česko 5 3 1 1 0 19:9 12



3. Kanada 4 3 1 0 0 20:10 11



4. Fínsko 4 2 0 1 1 14:5 7



-------------------------------------



5. Dánsko 6 2 0 0 4 14:26 6



6. Rakúsko 5 1 0 1 3 15:24 4



7. Nórsko 5 1 0 0 4 9:19 3



-------------------------------------



8. V. Británia 4 0 0 0 4 5:19 0



* - istý postup do štvrťfinále



/zápasy, víťazstvá, víťazstvá v nadstavbe, prehry v nadstavbe, prehry, skóre, body/

Praha 18. mája (TASR) - Švajčiarski hokejisti ešte nepoznajú na MS trpkosť prehry a v sobotu si zaistili postup do štvrťfinále. Vo svojom piatom vystúpení v A-skupine rozstrieľali v Prahe Dánov 8:0. So štrnástimi bodmi sa prepracovali na čelo tabuľky.Ďalším súperom Švajčiarov bude v nedeľu večer o 20.20 Kanada. Dánov čaká v pondelok večer o 20.20 Fínsko.Švajčiari nastúpili na zápas v úlohe favorita a od úvodu svoju pozíciu potvrdzovali. V 5. minúte vystrelil z krídla Nico Hischier a otvoril skóre. Do prvej sirény pridali Švajčiari druhý gól, postaral sa o to po individuálnej akcii obranca Nashvillu Roman Josi. Už 39 sekúnd po začiatku druhej tretiny pridal tretí gól Kevin Fiala v presilovej hre, útočník Los Angeles King rozvlnil sieť opäť o tri minúty a Švajčiari mierili za pohodlným ziskom troch bodov. V 43. minúte skóroval Calvin Thurkauf dokonca v oslabení a zvýšil na 6:0. Skóre uzavrel v 55. minúte Tristan Scherwey.