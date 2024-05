MS2024: Švédi vytvorili rekord MS tromi gólmi v rozpätí 26 sekúnd

Ostrava 18. mája (TASR) - Švédski hokejisti vytvorili v zápase s Lotyšskom nový rekord majstrovstiev sveta, keď strelili tri góly v priebehu 26 sekúnd. Prekonali tým výkon Kanaďanov, ktorí vsietili na MS 1986 tri góly Poľsku v priebehu 36 sekúnd (zvíťazili 8:3). Švédi si presvedčivým víťazstvom 7:2 zároveň zabezpečili istotu štvrťfinále, v "slovenskej" B-skupine majú po 5 zápasoch plný počet 15 bodov so skóre 26:7.



Švédi vstúpili do zápasu proti Lotyšsku ideálne a po 1. tretine viedli 2:0. Lotyši však v úvode druhej časti vyrovnali, keď s v deň 36. narodenín gólovo presadil kapitán Kaspars Daugavinš, na ktorého krátko na to nadviazal Robert Mamčics. V závere 33. minúty sa začal odvíjať nový rekord šampionátu, keď Fabian Zetterlund skóroval v čase 12:59 a o sedemnásť sekúnd upravil na 4:2 pre favorita. Joel Eriksson Ek pridal piaty gól Švédov, keď na časomeri svietilo 13:25. Pri rekordnom zápise boli aj slovenskí rozhodcovia - hlavný Tomáš Hronský a asistent Oto Durmis. Švédi budú v utorok od 20.20 h posledný súper Slovenska v základnej skupine MS.



/vyslaní redaktori TASR hm wr/