MS2024: Švédi zdolali Francúzov a sú víťazmi skupiny

Švédsko - Francúzsko 3:1 (0:0, 1:1, 2:0)



Góly: 28. Raymond (Burakovsky, Holmberg), 42. Karlsson (Hedman, Kempe), 60. Burakovsky (Raymond) – 30. Bertrand (Boudon, Rech). Rozhodcovia: Vikman (Fín.), Schrader – Heffner (obaja Nem.), Hynek (ČR), vylúčení: 2:3, presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0, 6805 divákov.





Švédsko: Ersson – Heed, Hedman, Karlsson, Pettersson, Dahlin, Brodin, Bengtsson – Unger Sörum, Eriksson Ek, Kempe – Burakovsky, Holmberg, Raymond – Zetterlund, Lundeström, Olofsson – Friberg, L. Johansson, Grundström – Sörensen



Francúzsko: Papillon – Gallet, Auvitu, Cantagallo, Chakiachvili, Llorca, Crinon, Guebey – T. Bozon, Bellemare, Treille – Bertrand, Boudon, Rech – Claireaux, Addamo, Perret – Dair, Colomban, K. Bozon – Bruche

Švédsky hokejista Lucas Raymond strieľa úvodný gól za chrbát brankára Francúzska Quentina Papillona (vpravo) počas zápasu základnej B-skupiny Švédsko - Francúzsko na MS v ľadovom hokeji v Prahe v pondelok 20. mája 2024. Foto: TASR/AP

hlasy po zápase /zdroj TASR/:



Fabian Zetterlund, útočník Švédska: "Bol to ťažký zápas, Francúzi hrali veľmi dobre, no nám chýbala energia. Vieme hrať lepšie, ale súpera nám do sťažil. Nedovolil nám získavať veľa času na manévrovanie."



Kevin Bozon, útočník Francúzska: "Odohrali sme skvelý zápas, ale je mi ľúto, že sme prehrali. Som naozaj hrdý na to, ako sme dnes hrali. Dúfam, že zajtra získame nejaké body proti Nemecku. Čoskoro nás čaká nová výzva, budeme hrať kvalifikáciu o účasť na ZOH, takže sa musíme pripraviť a takéto zápasy nám skutočne pomáhajú."



tabuľka B-skupiny:



1. Švédsko 6 6 0 0 0 29:8 18*



2. USA 6 4 0 1 1 31:13 13*



3. Nemecko 6 4 0 0 2 28:21 12*



4. SLOVENSKO 6 3 1 1 1 25:17 12



5. Lotyšsko 6 1 3 0 2 16:23 9



6. Francúzsko 6 1 0 1 4 10:20 4



7. Kazachstan 6 1 0 0 5 9:30 3



8. Poľsko 6 0 0 1 5 10:26 1



* istý postup do štvrťfinále

Ostrava 20. mája (TASR) - Hokejisti Švédska zvíťazili na MS v Ostrave nad Francúzskom 3:1 a stali sa v predstihu víťazmi B-skupiny. Favorit duelu, ktorý už mal pred týmto zápasom istotu postupu do štvrťfinále, nestratil na turnaji ešte ani bod.Zverenci Sama Hallama uzavrú účinkovanie v "béčku" v utorok, od 20.20 nastúpia proti Slovákom. Francúzsko bude hrať v rovnaký deň od 12.20 proti Nemecku.Favorit duelu Francúzov zatlačil do defenzívy a na brankára Quentina Papillona letela jedna strela za druhou. Švédi vymýšľali rôzne kombinácie, no dlho sa im nedarilo vytvoriť si ideálnu príležitosť. Ich súper napokon odolal a v prvej dvadsaťminútovke neinkasoval. V tej druhej Francúzi pridali, dostávali sa aj do šancí, ale v 28. minúte dostal puk do bránky Lucas Raymond. O 83 sekúnd však vyrovnal Charles Bertrand a zverenci Philippa Bozona neskôr nastrelili žŕdku. Severania však napokon zvládli rolu favorita a v tretej tretine im zaistil triumf Erik Karlsson svojím štvrtým gólom na šampionáte a do prázdnej bránky Andre Burakovsky.