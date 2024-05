MS2024: Tavares bude kapitán Kanady

Praha 11. mája (TASR) - Útočník John Tavares bude kapitán Kanady v zostávajúcich zápasoch na MS v Česku. Vo funkcii vystrieda obrancu Coltona Parayka, ktorý mal "C" v sobotňajšom zápase proti Veľkej Británii (4:2), no v ďalšom priebehu šampionátu bude jeden z asistentov. Rovnakú funkciu budú mať aj obranca Damon Severson a útočník Andrew Mangiapane.



Tavares sa ku kanadskému tímu pripojil krátko pred otváracím zápasom, v ktorom úradujúci majstri sveta výsledkovo splnili rolu favorita. Skúsený útočník viedol v pozícii kapitána hráčov Toronta a "céčko" mal aj vo svojom prvom pôsobisku v New Yorku Islanders. Na medzinárodný ľad sa vráti po siedmich rokoch, Kanadu predtým reprezentoval na MS 2010, 2011, 2012 a 2017 a aj na ZOH 2014. S Kanadou zvíťazil na olympiáde, Svetovom pohári (2016) a dvakrát aj na juniorských MS (2008 a 2009). Premiéru na šampionáte v Prahe by mal absolvovať v nedeľňajšom stretnutí proti Dánsku (od 16.20 h).