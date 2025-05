MS2025: Českí hokejisti deklasovali Kazachstan, hetrik Červenku

B-skupina MS:



Česko - Kazachstan 8:1 (1:0, 3:0, 4:1)



Góly: 6. Stránský (Beránek, Pyrochta), 22. Flek (Gazda, Klapka), 33. Stránský (D. Špaček, M. Špaček), 38. Červenka (Pastrňák, Krejčík), 42. Klapka (Hájek), 54. Červenka (Pyrochta, Pastrňák), 56. Červenka (Nečas, Sedlák), 60. Klapka (Flek, Gazda) - 48. Kolesnikov (Breus, Muratov). Rozhodcovia: Langin (Kan.), Vikman (Fín.) - Briganti (USA), Wyonzek (Kan.), vylúčení: 3:4 na 2 min., presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0, 7112 divákov.



Česko: Vejmelka - Krejčík, Hronek, Hájek, Gazda, Pyrochta, D. Špaček, Ticháček - Pastrňák, Sedlák, Červenka - Flek, Voženílek, Klapka - Nečas, M. Špaček, Zadina - Stránský, Kodýtek, Beránek



Kazachstan: Amirbekov (42. Pavlenko) - Orechov, Breus, Beketajev, Danijar, Gajtamirov, Koroľov, Metalnikov, Michajlov - Starčenko, Šestakov, Michajlis - Asetov, Lichotnikov, Paňukov - Kolesnikov, Omirbekov, Savickij - Kajržan, Volkov, Muratov

tabuľka:



1. Česko 5 4 1 0 0 28:9 14*



2. Švajčiarsko 5 4 0 1 0 20:8 13*



3. USA 5 3 1 0 1 23:11 11



4. Nemecko 5 3 0 0 2 19:15 9



-----------------------------------



5. Dánsko 5 2 0 0 3 17:20 6



6. Maďarsko 5 1 0 0 4 8:28 3



7. Kazachstan 5 1 0 0 4 7:22 3



-----------------------------------



8. Nórsko 5 0 0 1 4 9:18 1

Herning 17. mája (TASR) - Českí hokejisti si vo svojom piatom zápase na MS pripísali piate víťazstvo. V sobotňajšom dueli B-skupiny v dánskom Herningu deklasovali Kazachstan 8:1 a so 14 bodmi sa vrátili na čelo tabuľky. Zároveň získali istotu postupu do štvrťfinále. Kapitán ČR Roman Červenka ozdobil jubilejný 100. zápas na MS hetrikom. Kazachovia zostávajú s tromi bodmi na siedmom mieste.Obhajcovia titulu odohrajú ďalšie stretnutie v pondelok, keď o 16.20 h nastúpia proti Nemcom. Kazachstan v nedeľu v rovnakom čase narazí na USA.Česi od úvodu herne dominovali. Flek ešte svoj nájazd nevyužil, ale ďalší únik už premenil Stránský - 1:0. Favorit mohol v 1. tretine viesť aj vyšším rozdielom, no Červenka pálil len do Amirbekova a Klapkov pokus zblokoval v poslednej chvíli Orechov. Po prestávke zvýšil z ďalšieho nájazdu Flek, na 3:0 upravil opäť Stránský. Kazachovia sa zamerali na bránenie, ojedinelú príležitosť Asetova zlikvidoval Vejmelka. Amirbekov sa v 35. minúte vyznamenal, keď zneškodnil trestné strieľanie Pastrňáka, následne už však nestačil na zakončenie Červenku, ktorý vo svojom 100. zápase na MS bekhendom zvýšil na 4:0. Piaty gól dal po individuálnej akcii Klapka a vyhnal z bránky Amirbekova, ktorého nahradil Pavlenko. Čestný úspech Kazachov strelil v presilovke Kolesnikov. Česi dohrali zápas v pohodovom tempe, v závere ešte skórovali Klapka a dvakrát Červenka, ktorý tak skompletizoval hetrik.*-postup do štvrťfinále