MS2025: Fíni zdolali Lotyšov v A-skupine a priblížili sa k postupu

Fínsko - Lotyšsko 2:1 (0:0, 1:0, 1:1)



Góly: 28. Pärssinen (Hämeenaho, Leppänen), 51. Lehtonen (Teräväinen, Tolvanen) - 56. Abols (Balcers, Freibergs). Rozhodcovia: Campbell (Kan.), Holm (Švéd.) - Ondráček (ČR), Davis (USA), vylúčení: 6:9, presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0, 12.530 divákov.



Fínsko: Saros – Lehtonen, Saarijärvi, Leppänen, Matinpalo, Salo, Seppälä, Rissanen, Mattila – E. Tolvanen, Lammikko, Teräväinen – Puistola, Pärssinen, Hämeenaho – Pesonen, Järvinen, Merelä – Erholtz, Björninen, Ikonen



Lotyšsko: Gudlevskis – Jaks, Zile, Rubins, Mamčics, Freibergs, Cibulskis, Komuls – Balcers, Abols, Daugavinš – Ravinskis, Ločmelis, Tralmaks – Andersons, Batna, Dzierkals – Bukarts, Buncis, Lavinš – Egle

tabuľka:



1. Švédsko 5 5 0 0 0 21:3 15*



2. Kanada 4 4 0 0 0 21:2 12



3. Fínsko 5 3 1 0 1 18:8 11



4. SLOVENSKO 4 2 0 1 1 7:10 7



--------------------------------



5. Lotyšsko 5 2 0 0 3 11:18 6



6. Rakúsko 5 1 1 0 3 12:15 5



7. Francúzsko 5 0 0 1 4 7:20 1



--------------------------------



8. Slovinsko 5 0 0 0 5 4:25 0



* - istý postup do štvrťfinále

Štokholm 17. mája (TASR) - Hokejisti Fínska zaznamenali tretie víťazstvo v riadnom hracom čase na prebiehajúcich majstrovstvách sveta. V sobotňajšom stretnutí zdolali v štokholmskej A-skupine hráčov Lotyšska 2:1 a priblížili sa k postupu do štvrťfinále. Severanom patrí v tabuľke 3. miesto s 11 bodmi, Lotyši majú na konte šesť bodov a priebežne sú na nepostupovej 5. priečke.Lotyšsko čaká v nedeľu od 20.20 h dôležitý súboj so Slovenskom. Fínsko sa stretne o deň neskôr v rovnakom čase s Kanadou.Lotyši v prvej tretine prestrieľali Fínov v pomere 12:3. Severania síce boli aktívnejší, Lotyši však dokázali zblokovať veľa pukov. Najväčšiu príležitosť mal v závere prvého dejstva lotyšský kapitán Daugavinš, ktorý bol príliš blízko k brankárovi Sarosovi a puk nedokázali pretlačiť za jeho chrbát. Prostredná časť priniesla zaujímavý a rýchly hokej. Rozhodcovia zvolili aj prísnejší meter, čoho dôsledkom bolo až 10 vylúčení. Prišiel aj prvý gólový moment zápasu, v 28. minúte poslal zadovku pred bránku Pärssinen a od korčule brániaceho hráča sa puk odrazil za chrbát Gudlevskisa. Ten sa predviedol v predposlednej minúte druhého dejstva, keď vychytal únik Pesonena. Fíni odskočili na rozdiel dvoch gólov v 51. minúte po tom, čo využil presilovú hru Lehtonen. Lotyšov vrátil späť do zápasu o päť minút neskôr Abols svojím prvým presným zásahom na turnaji. Fínov podržal v závere brankár Saros, ktorý zneškodnil prudkú a presnú strelu Jaksa./vyslaní redaktori TASR Šimon Šuník a Michal Runák/