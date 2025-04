MS2025: Hronek a Vejmelka by mohli posilniť káder Česka

Praha 18. apríla (TASR) - Český hokejový obranca Filip Hronek z Vancouveru Canucks v NHL prisľúbil účasť na tohtoročných majstrovstvách sveta v Herningu a Štokholme. Záujem chytať za národný tím na šampionáte prejavil i brankár Karel Vejmelka z Utahu.



Dvadsaťsedemročný obranca štartoval už na štyroch MS. V tejto sezóne NHL odohral 61 duelov, v ktorých päťkrát skóroval a pridal 28 asistencií. „Spoločne s Hughesom patrí medzi najlepších obrancov tímu i celej ligy. Sme radi, že máme od neho prísľub účasti,“ vyhlásil tréner českej reprezentácie Radim Rulík. Hronek by sa mohol pripojiť k tímu na generálku pred MS, ktorou budú České hry v Brne. Tie sa odohrajú začiatkom mája.



„Filip Hronek prisľúbil účasť už skôr. Aktuálne rokujeme s klubom a čakáme na výstupnú prehliadku. O vývoji situácie budeme informovať,“ uviedol generálny manažér úradujúcich majstrov sveta Jiří Šlégr.



Vejmelka bol členom českej reprezentácie na uplynulých troch MS v rade. V roku 2022 vychytal z pozície brankárskej jednotky bronz, o rok neskôr sa predstavil v Rige a Tampere. Z hľadiska osobných štatistík zažil vydarenú sezónu v kádri nováčika NHL. Odohral 58 duelov, v ktorých dosiahol úspešnosť zákrokov 90,4 percenta.



„Som pripravený reprezentovať, sezóna sa pre mňa ešte neskončila. Vlani sa nám podarilo získať zlato, teraz by som chcel pomôcť národnému tímu dosiahnuť ďalší úspech. Mám silnú motiváciu,“ citoval Vejmelkovo vyjadrenie portál sport.cz. Na minuloročnom šampionáte pôsobil ako brankárska trojka za Lukášom Dostálom a Petrom Mrázkom.



V najbližších dňoch by malo byť jasné, či sa na šampionáte zúčastní aj útočník David Pastrňák z Bostonu Bruins. Autor zlatého gólu z vlaňajšieho finále MS proti Švajčiarsku si chcel nechať priestor na rozmyslenie. „Existuje možnosť, že by som hral, ale ešte som sa nerozhodol. Vzal som si niekoľko dní na rozmyslenie,“ povedal Pastrňák.



Rulík sa musí vyrovnať s niekoľkými absenciami hráčov. Z rôznych príčin svoju účasť ospravedlnili obrancovia Radko Gudas, David Jiříček či útočníci Ondřej Kaše, Dominik Kubalík, Filip Chytil, David Tomášek a Ondřej Palát. Lodivod českej reprezentácie priznal, že príliš optimisticky nevyzerá ani situácia okolo mladších hráčov pôsobiacich v AHL alebo tých, ktorí sa po vyradení svojich tímov v NHL môžu na farmu presunúť.



„Podľa informácii, ktoré teraz mám, to nevyzerá dobre. Kluby mladých a perspektívnych hráčov, ktorým sme chceli dať priestor, sa rozhodli, že ich presunú na farmu do AHL. V tejto chvíli žiaľ nevyzerá, že by mohli prísť,“ dodal Rulík.