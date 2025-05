Nemecko podľahlo Česku, favorit nedopustil prekvapenie

MS, B-skupina:



Nemecko - Česko 0:5 (0:1, 0:2, 0:2)



Góly: 6. Pastrňák (Nečas, Červenka), 27. Sedlák (Pastrňák, Červenka), 30. Flek (Voženílek, Krejčík), 41. Lauko, 57. Flek (Nečas, Hronek) Rozhodcovia: Bjork, Ch. Holm (Švéd.) - Hautamäki (Fín.), Wyonzek (Kan.), vylúčení: 2:2 na 2 min., presilovky a oslabenia: 0:1, 8221 divákov.



Nemecko: Niederberger - Seider, Müller, Wagner, Geibel, Hutti, Mik, Kälble, Szuber - Tiffels, Michaelis, Stützle - Schütz, Stachowiak, Kahun - Pföderl, Samanski, Noebels - Ehl, Wiederer, Kastner



Česko: Vladař - Hronek, Krejčík, Kundrátek, Hájek, Špaček, Pyrochta, Ticháček - Pastrňák, Sedlák, Červenka - Stránský, Nečas, Lauko - Klapka, Kodýtek, Beránek - Flek, Špaček, Voženílek

tabuľka:



1. Česko 6 5 1 0 0 33:9 17



2. Švajčiarsko 6 5 0 1 0 30:8 16



3. USA 6 4 1 0 1 29:12 14



4. Nemecko 6 3 0 0 3 19:20 9



---------------------------------



5. Dánsko 6 3 0 0 3 23:23 9



6. Maďarsko 6 1 0 0 5 8:38 3



7. Kazachstan 6 1 0 0 5 8:28 3



8. Nórsko 6 0 0 1 5 12:24 1

Herning 19. mája (TASR) - Hokejisti Česka zvíťazili nad Nemeckom 5:0 v pondelňajšom zápase základnej B-skupiny na MS v dánskom Herningu. Potvrdili tým pozíciu favorita a po presvedčivom triumfe poskočili do čela skupiny. Brankár Dan Vladař zneškodnil 22 striel nemeckého tímu a dosiahol prvé čisté konto na turnaji.Česi uzavrú účinkovanie v základnej skupine šlágrom proti USA v utorok od 16.20 h. Nemci nastúpia v rovnaký deň od 20.20 h proti domácim Dánom v priamom súboji o postup do štvrťfinále.Česi mali v prvej tretine herne navrch a prevahu potvrdili gólom v 6. minúte. Pastrňák strelou z ľavého kruhu prekonal Niederberera, keď využil lišiacku prihrávku Nečasa - 1:0. Druhá tretina bola herne vyrovnanejšia, no Česi v nej spravili kľúčový krok k víťazstvu. V 27. minúte Sedlák zvýšil na 2:0 a o tri minúty bolo po Flekovom góle už 3:0. Nádeje Nemcov na zvrat definitívne zhasli v úvode tretej tretiny, keď Lauko v oslabení potrestal chybu obrancu Seidera - 4:0. Definitívnu podobu výsledku dal v 57. minúte Flek - 5:0.