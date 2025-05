Slovinci zdolali v boji o záchranu Francúzov

A-skupina MS:



Francúzsko - Slovinsko 1:3 (0:2, 0:0, 1:1)



Góly: 10. Jezovšek (Mašič, Kapel), 17. Simšič (Kapel, Mahkovec), 60. Török - 59. T. Bozon (Texier). Rozhodcovia: Schrader (Nem.), Frandsen – Ankerstjerne (obaja Dán.), Ondráček (ČR), vylúčení: 4:2, presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0, 3273 divákov.



Francúzsko: Papillon – Llorca, Gallet, Boscq, Crinon, Guebey, Spinozzi, Bourgeois – Texier, Bellemare, Perret – Rech, Boudon, Bruche – K. Bozon, Ritz, T. Bozon – Treille, Colotti, Leclerc



Slovinsko: Horák – Gregorc, Goličič, Mašič, Magovac, Čosič, Štebih, Podrekar – Ograjenšek, Török, Sabolič – Mahkovec, Simšič, Kapel – Drozg, Macuh, Jezovšek – Sodja, Sitar, Langus

hlasy po zápase /zdroj iihf.com/:



Robert Sabolič, útočník Slovinska: „Toto pre mňa a chalanov veľa znamená. Prehrali sme zatiaľ každý zápas, ale dnes sme to zvládli a je to veľký úspech. Náš brankár bol úžasný. Na Francúzoch bol vidieť tlak a to sme využili. Máme mladý tím, ale splnili sme cieľ.“



Pierre-Edouard Bellemare, kapitán Francúzska: „Je to ťažká prehra. Mám pocit, že sme turnaj začali správnym spôsobom, ale nevyužili sme viacero možností, keď sme mohli získať body. A v dôležitých zápasoch to už nebolo ono.“

Štokholm 19. mája (TASR) - Hokejisti Francúzska po štyroch roku opäť opustia elitnú kategóriu a predstavia sa v A-skupine I. divízie MS. Rozhodla o tom ich prehra 1:3 so Slovinskom na 88. svetovom šampionáte v Štokholme.Slovinci sa naopak udržali medzi elitou po tom, čo si do nej vybojovali postup vlani v Taliansku. Triumf v pondelkovom zápase im priniesli góly Žana Jezovška, Nika Simšiča a Matiča Töröka, v drese Francúzov sa presadil Tim Bozon.V poloprázdnej Avicii Aréne Slovinci v prvej tretine dominovali a úplne zaslúžene si vypracovali dvojgólový náskok. Jezovšek si našiel pozíciu medzi kruhmi a Papillonovi nedal šancu. V sedemnástej minúte dôrazný Simšič strelil druhý gól a Francúzi mohli byť radi, že neprehrávali vyšším rozdielom. Drozg totiž nepremenil trestné strieľanie. V druhej tretine boli Francúzi síce o niečo nebezpečnejší, ale väčšinu striel Horák pochytal bez väčších problémov. V tretej tretine to bol tuhý boj, výberu galského kohúta sa však v závere podarilo zápas zdramatizovať. V záverečnej hre bez brankára však Slovinci potvrdili svoj triumf.