MS2025: USA zdolali Nemecko v B-skupine, štvorbodový Garland

B-skupina MS:



USA - Nemecko 6:3 (3:0, 0:3, 3:0)



Góly: 2. Thompson (Werenski, Garland), 10. Nazar (Gauthier), 15. O'Connor (Thompson), 45. Garland (Keller, Cooley), 57. Cooley (Garland, Keller), 59. Keller (Nazar, Garland) - 29. Mik (Samanski, Hüttl), 35. Müller (Kahun, Stachowiak), 36. Stachowiak (Michaelis, Hüttl). Rozhodcovia: Ansons (Lot.), Holm (Švéd.) - Beresford (V.Brit.), Hautamäki (Fín.), vylúčení: 2:5 na 2 min, presilovky: 2:1, oslabenia: 0:0, 9595 divákov.



USA: Daccord – Werenski, Peeke, Vlasic, LaCombe, Skjei, Kesselring, Lohrei – C. Keller, Cooley, Garland – Howard, Beniers, Thompson – Gauthier, Nazar, Smith – O'Connor, McCarron, Doan – Eyssimont.



Nemecko: Grubauer (42. - 47. Niederberger) – Müller, Seider, Geibel, Wagner, Mik, Hüttl, Szuber – Kahun, Stachowiak, Schütz – Ehliz, Stützle, Michaelis – Tiffels, Samanski, Pföderl – Kastner, Hager, Ehl – Wiederer

Herning 17. mája (TASR) - Hokejisti USA triumfovali v sobotňajšom stretnutí B-skupiny majstrovstiev sveta v dánskom Herningu nad Nemeckom 6:3. Štyrmi kanadskými bodmi mal výrazný podiel na úspechu Conor Garland. Američania výhrou preskočili svojho súpera v tabuľke a sú tretí, po piatich odohraných stretnutiach majú na konte 11 bodov. Nemci sú s deviatimi bodmi na štvrtej pozícii, čo by na konci skupinovej fázy znamenalo postup do štvrťfinále.Ďalším súperom USA bude v nedeľu o 16.20 h Kazachstan, Nemecko po dni voľna nastúpi v pondelok o 16.20 h proti Česku.Američania otvorili už po 102 sekundách skóre tohto stretnutia, v presilovke sa po peknej kombinačnej akcii presadil Thompson. Zámorskí hokejisti boli viac na puku a ešte pred 10. minútou opäť skórovali, Nazarov zásah korčuľou napokon neposúdili ako úmyselné kopnutie. Vynikajúcu prvú tretinu USA dovŕšil v 15. minúte O'Connor, tretí tímový gól zaznamenal do odkrytej nemeckej bránky. V druhej tretine mali síce Američania tlak, ale postupne prebrali iniciatívu hokejisti Nemecka. Ich obrat naštartoval v 29. minúte Mik, o šesť minút neskôr skóroval Müller a do vyrovnaného stavu poslal o pár desiatok sekúnd duel v presilovke Stachowiak. V úvode tretej tretine museli Nemci meniť brankára po zranení Grubauera. Prvá americká presilovka v tejto časti priniesla gólovú radosť, po peknej príprave ich poslal opäť do vedenia Garland. Víťaznú pečiatku dal necelé štyri minúty pred koncom Cooley a potom sa ešte do prázdnej bránky presadil Keller.