Šatan má plán: Ak sa Ramsay nevylieči, Országh prevezme Slovákov

Bratislava 7. apríla (TASR) - Stav trénera slovenskej hokejovej reprezentácie Craiga Ramsayho sa trocha zlepšil, no oficiálnu správu si prezident SZĽH a generálny manažér reprezentácie Miroslav Šatan vyžiada od lekárov o dva týždne. Sedemdesiatštyriročný Kanaďan sa lieči zo zápalu pľúc a na jeho pozíciu dočasne zasadne Vladimír Országh. Kouč Banskej Bystrice je pripravený prevziať reprezentáciu v prípade, že by sa Ramsay nevyliečil do začiatku MS (9. mája).



Országh povedie národný tím v rámci prvej fázy záverečného bloku prípravy na MS tento týždeň vo Švajčiarsku. „Nechceme veľmi každý deň nejak zahlcovať médiá nejakými správami od lekárov, ale poviem len toľko, že je stále v liečbe a obrázok pľúc sa mierne zlepšil od toho možno času spred dvoch týždňov. Takže nejaké mierne zlepšenie tam je, ale liečba bude trvať niekoľko týždňov, takže musíme počkať a nejakú správu od lekárov si potom vyžiadame o zhruba dva týždne. Potom budeme vedieť zhodnotiť lepšie, kedy by sa mohol vrátiť," povedal Šatan.



Šéf slovenského hokeja nechcel špekulovať o možnostiach, chce si počkať, ako sa situácia vyvinie: „Nechceme sa teraz zablokovať do nejakého časového údaju, lebo neviem, ako bude pokračovať liečba, či tam bude rapídne zlepšenie, alebo to bude stagnovať. Čiže zatiaľ by som nerád špekuloval. Povedali sme si aj s lekármi, že nejaké dva týždne počkáme a uvidíme, aká bude situácia, aký bude jeho stav o dva týždne. Potom vás samozrejme budeme informovať, či to vyzerá nádejne, alebo ako to teda vyzerá.“



Celý realizačný tím okolo reprezentácie chce dať Ramsaymu priestor na liečbu, komunikujú minimálne. „Snažíme sa ho zaťažovať nejakými problémami úplne minimálne. Riešia to samozrejme tréneri, ktorí tu sú, myslím si, že sú pripravení na to, aby to zvládli. Je to pre nich určite výzva, my sme radi, že tú výzvu prijali a keď lekári usúdia, že ten jeho stav je lepší, tak on je schopný viesť nejaké rozhovory cez telefón, alebo cez videohovor. Takže ak bude treba sa s ním o niečom poradiť, tak to tréneri môžu urobiť. Ale zatiaľ sme ho nechceli zaťažovať a nechávame ho v opatere lekárov,“ prezradil Šatan.



Uviedol tiež, že v prípade, ak by sa Ramsay do MS nevyliečil, zväz má pripravený plán B. „Sú len dve možnosti. Buď sa Craig vráti a preberie striedačku a keby to lekári neodporučili, tak Vlado bude hlavný tréner.“



Kanadský kouč by mal viesť Slovákov aj na ZOH, Šatan nechcel v tomto prípade myslieť až tak dopredu. Hry zimnej olympiády sa uskutočnia o rok. „My sme radi, že nám Vlado pomôže tieto dva týždne, keď nám pomôže dva mesiace, budeme samozrejme radi. Teraz je voľný, ale bohužiaľ budúci rok má kontrakt v Banskej Bystrici, takže tam sme zatiaľ toto neriešili. My potrebujeme vyriešiť vlastne ten problém, ktorý máme teraz.“



Országhovi asistenti budú vo Švajčiarsku Ivan Feneš a Martin Štrbák, keďže pôvodní asistenti Peter Frühauf a Ján Pardavý majú ešte klubové povinnosti. „Vlado začal ako asistent pri Cragovi pred niekoľkými rokmi, potom nastúpil na dráhu hlavného kouča. Či v slovenskej lige alebo českej odkoučoval niekoľko rokov. A pamätáte si, že tu bola taká dilema, že či to má byť zahraničný kouč alebo slovenský? Tak si myslím, že z tých slovenských koučov je Vlado najlepšie pripravený na to, aby takúto pozíciu prevzal. Uvidíme ako sa s ním mužstvo zžije, ako bude vyzerať prejav tímu v príprave. Sme pripravení na všetky možnosti, či tu bude s nami pár týždňov, alebo bude s nami až do konca majstrovstiev sveta. A budeme samozrejme radi, keď bude,“ vyhlásil Šatan.



Országha teda čaká neľahká úloha, no podľa Šatana sa nebude meniť zaužívaný herný systém reprezentácie. „Bude mať na starosti hlavne koučing, dať dokopy kabínu, urobiť nejaké formácie. To bude jeho hlavná úloha. Vieme, že má iný herný systém, povedal, že zhruba v 20 percentách sa líši od toho Craigovho. V Banskej Bystrici robí niektoré veci inak, možno trochu iných detailov, ale to podľa mňa nebude žiadny problém, pretože Vlado rozumie aj iným herným systémom. Ale keďže stále veríme, že je Craig sa po nejakom čase vráti, tak nebudeme teraz meniť na nejaké 2-3 týždne herný systém, keďže aj hráči sú na to zvyknutí. Vlado vie, ako ten systém funguje, mali sme k tomu aj minulý týždeň so všetkými asistentami a videokoučami nejaké sedenie, takže ten systém poznajú. A jeho úloha bude len to, aby ten systém dodržiavali a aby on robil tie rozhodnutia, ktoré ako šéf striedačky musí robiť.“



Na dvojzápas do Švajčiarska pôjde mladý tím, omladenie bude nutné aj pri nominácii na MS. Na šampionát nepôjdu dlhoročné opory Peter Cehlárik a Marek Hrivík a ako Šatan prezradil, ani Libor Hudáček. Realizačný tím nepočíta ani s Mariánom Studeničom, ktorý počas augustovej olympijskej kvalifikácie opustil tím z vlastného rozhodnutia. „Bohužiaľ Libor Hudáček sa tento rok necíti, je unavený a mal nejaké zdravotné problémy, takže to vyzerá, že skôr nie. Čo sa týka ďalších hráčov, čakáme na zdravotný stav Kocha, tam veríme, že v priebehu týždňa - dvoch by mohlo prísť k pozitívnym správam a mohol by sa pridať k mužstvu. Sukeľ by prišiel budúci týždeň na ten ďalší blok. Čo sa týka Studeniča, sú tu nejaké princípy, ktoré sú nastavené a neviem, či toto bude téma. Takže zatiaľ sme ani o tom nejak veľmi nehovorili. Ale odišiel od reprezentácie a viete dobre, že my máme štandardy nastavené tak, ako keby sme boli niekde v NHL. Viem možno, aký názor by na to mal Craig, takže sme túto tému zatiaľ ani nepreberali. Situácia je taká, že niekedy v budúcnosti by si určite mohol opäť otvoriť dvere, ale neviem, či teraz hneď.“