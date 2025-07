MS2030: Malaga stiahla kandidatúru na usporiadanie zápasov

Malaga 12. júla (TASR) - Malaga v sobotu stiahla kandidatúru na usporiadanie zápasov MS 2030, ktoré sa budú konať v Španielsku, Portugalsku a Maroku. Hlavným dôvodom sú rozsiahle rekonštrukčné práce, ktoré by boli potrebné na tamojšom štadióne La Rosaleda.



Momentálne druholigová Malaga by sa musela pre rekonštrukciu presunúť do menšieho stánku s kapacitou 12.500 miest, pričom len permanentkárov má klub viac než 26-tisíc. „Pri výbere medzi MS a klubom si vyberáme klub a fanúšikov. Po niekoľkých stretnutiach veríme, že najzodpovednejšou, najprezieravejšou a najrozumnejšou vecou, ktorú dnes môžeme urobiť, je zrušiť usporiadanie svetového šampionátu v Malage. Ak sú MS rizikom pre klub a problémom pre fanúšikov, neoplatí sa v tom pokračovať,“ citovala primátora mesta Francisca de la Torreho agentúra AFP.