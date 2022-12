Slovenská 20-ka prehrala s Kanadou 1:6, jej jediný gól vsietil Honzek

Prípravný zápas hráčov do 20 rokov:



Kanada – SLOVENSKO 6:1 (1:0, 2:0, 3:1)



Góly: 7. C. Dach (Bankier), 28. B. Clarke (Stankoven, Fantilli), 28. Dean (Roy, Bankier), 41. Othmann (Wright, Bedard), 41. Roy, 51. Guenther (Wright, Zellweger) – 43. Honzek. Vylúčení: 8:9 na 2 min, presilovky: 2:0, oslabenia: 0:0, strely na bránku 47:17.



Zostava SR: Andrisík – Š. Nemec, Bečár, Štrbák, Nátny, Kmec, Groch, Funtek, Laurenčík – Mešár, Petrovský, Honzek – A. Sýkora, Dvorský, Čiernik – Žlnka, Repčík, L. Nemec – Štefančík, Dej, Bačo. Tréner I. Feneš.





Moncton 22. decembra (TASR) - Slovenská hokejová reprezentácia do 20 rokov neuspela ani v druhom prípravnom zápase pred majstrovstvami sveta juniorov. V monctonskom Avenir Centre, kde odohrá aj celú základnú skupinu šampionátu, podľahla domácej Kanade 1:6. Záverečný prípravný duel čaká zverencov Ivana Feneša o polnoci z 23. na 24. decembra SEČ, keď nastúpia v Trure proti Rakúšanom.Slováci začali zápas aktívne. Pomohla im k tomu presilovka, ktorá nasledovala po nešetrnom zákroku Nathana Gauchera na Adama Sýkoru. V početnej prevahe si vypracovali viacero streleckých príležitostí, ale neprekonali Benjamina Gaudreaua. Prvá zmena skóre prišla v 7. minúte. Colton Dach pozorne sledoval odrazený puk a pohotovou strelou ho poslal pomedzi betóny Patrika Andrisíka do siete. V 11. minúte mohlo byť vyrovnané, keď v oslabení zamierili do brejku Adam Žlnka s Petrom Repčíkom. Vykombinovali kanadskú obranu, ale Źlnkovi zmaril možnosť na zakončenie do prázdnej bránky súper v poslednej chvíli. Vo zvyšku úvodného dejstva mal viac práce Patrik Andrisík, ktorému raz pomohla žŕdka a v tutovke vychytal Connora Bedarda.Druhá tretina bola jasne v réžii kanadských reprezentantov. Tím Dennisa Williamsa zasypal slovenského brankára 23 streleckými pokusmi, zatiaľ čo na Gaudreaua letel jediný puk. Hokejisti s javorovým listom na hrudi využili hernú prevahu na strelenie dvoch gólov. V priebehu 21 sekúnd v 28. minúte skórovali Brandt Clarke a Zach Dean. Druhý kanadský zásah sa zrodil po dorážke z tesnej blízkosti, tretí bol pre Slovensko smolný. Deana trafil nahodený puk z pravého krídla a od jeho nohy sa odrazil do siete.Slovákom vôbec nevyšiel úvod záverečnej tretiny, keď inkasovali dvakrát v rozmedzí šiestich sekúnd. Najskôr spomedzi kruhov presne namieril Brennan Othmann a následne po buly využil slabší dôraz súperovej defenzívy Joshua Roy. V 43. minúte však slovenskí hokejisti dosiahli prvý gól v príprave pred šampionátom, ktorý putoval na konto Samuela Honzeka. Bol kuriózny, keďže Wrightovu prihrávku spoza bránky si zrazil do siete prekvapený Gaudreau. Záver stretnutia priniesol veľké množstvo vylúčení a Kanaďania v jednej z presiloviek spečatili triumf na 6:1 zásluhou Dylana Guenthera. Informoval o tom portál hockeyslovakia.sk.