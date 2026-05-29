Piatok 29. máj 2026Meniny má Vilma
MS26: Irán si poradil v prípravnom zápase s Gambiou 3:1

Ilustračná snímka. Foto: TASR - František Iván

JAR, ktorá odohrá v Mexiku otvárací zápas MS, remizovala s Nikaraguou 0:0.

Autor TASR
Bratislava 29. mája (TASR) - Iránski futbalisti vyhrali v piatkovom prípravnom zápase nad Gambiou 3:1. Bol to pre nich posledný duel pred tohtoročnými majstrovstvami sveta, kde na nich v základnej G-skupine čaká postupne Nový Zéland, Belgicko a Egypt. Ďalší účastník mundialu Irak potvrdil pozíciu favorita v dueli s Andorrou (1:0). JAR, ktorá odohrá v Mexiku otvárací zápas MS, remizovala s Nikaraguou 0:0.



sumáre - prípravné zápasy

JAR - Nikaragua 0:0



Irak - Andorra 1:0 (1:0)

Gól: 20. Hashim



Irán - Gambia 3:1 (0:1)

Góly: 47. Yousefi, 59. Rezaeian, 68. Taremi - 42. Colley

