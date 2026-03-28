MS26-kval.: Dimarco poprel podceňovanie Bosny
Hráča Interu Miláno natočili, ako s reprezentačnými spoluhráčmi oslavuje postup ich utorkového súpera cez Wales.
Autor TASR
Coverciano 28. marca (TASR) - Taliansky futbalista Federico Dimarco poprel názory, že Taliansko podceňuje Bosnu a Hercegovinu pred finále baráže o postup na majstrovstvá sveta 2026 v USA, Kanade a Mexiku. Hráča Interu Miláno natočili, ako s reprezentačnými spoluhráčmi oslavuje postup ich utorkového súpera cez Wales.
„Rešpektujem všetky kluby a predovšetkým všetky národné tímy. Išlo o inštinktívnu reakciu. Boli sme medzi priateľmi a sledovali sme jedenástkový rozstrel,“ povedal Dimarco na tlačovej konferencii v tréningovom centre azúrových.
Dvadsaťosemročný Talian prezradil, že sa po stretnutí rozprával s bývalým spoluhráčom v drese „nerazzurri“ Edinom Džekom. „Hovoril som s Džekom a zablahoželal som mu. Opakujem, neprejavil som nikomu žiadnu neúctu,“ citovala Dimarca agentúra AFP.
Taliani v predchádzajúcich dvoch barážach neuspeli a na MS v Rusku i v Katare chýbali.
