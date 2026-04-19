MS26: Nagelsmann podporil zraneného Gnabryho: „Všetci za ním stojíme“
Autor TASR
Berlín 19. apríla (TASR) - Tréner nemeckej futbalovej reprezentácie Julian Nagelsmann vyjadril v nedeľu podporu Sergeovi Gnabrymu. Tridsaťročný útočník Bayernu Mníchov si natrhol priťahovač a hrozí mu, že vynechá nadchádzajúce MS v USA, Kanade a Mexiku.
Bavori oznámili, že Gnabry bude mimo hry „dlhšie obdobie“, zatiaľ čo nemecké médiá píšu o dvoj- až trojmesačnej absencii. Svetový šampionát sa začína 11. júna. „Je mi Sergea veľmi ľúto. Toto je trpká správa obzvlášť na konci sezóny, keď ho čaká toľko veľkých a dôležitých zápasov. Povedal som mu, že v národnom tíme za ním všetci stojíme. Všetci ho budeme podporovať ako vieme, aby sa čo najskôr mohol vrátiť na ihrisko,“ citovala Nagelsmanna agentúra AFP.
Gnabry patrí v prebiehajúcom ročníku medzi najväčších ofenzívnych ťahúňov Bayernu, v 37 zápasoch vo všetkých súťažiach strelil 10 gólov a pridal 11 asistencií. V drese národného tímu odohral všetkých šesť duelov kvalifikácie MS i obe marcové prípravné stretnutia proti Švajčiarsku a Ghane.
