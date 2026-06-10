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MS26 OČAMI SLOVÁKOV: Obert verí v triumf Európanov
Ak by sa prognóza 23-ročného obrancu talianskeho Cagliari Calcio naplnila, zrodil by sa 13. triumf európskeho tímu v histórii MS.
Autor TASR
Bratislava 10. júna (TASR) - Slovenský futbalový reprezentant Adam Obert si myslí, že titul majstra sveta na blížiacom sa šampionáte získa jeden z dvojice Španielsko - Francúzsko. Ak by sa prognóza 23-ročného obrancu talianskeho Cagliari Calcio naplnila, zrodil by sa 13. triumf európskeho tímu v histórii MS. Desať ich majú na konte zástupcovia z juhoamerickej zóny CONMEBOL.
„Majstrovstvá sveta budem určite sledovať v televízii, či už doma alebo na dovolenke. Teším sa na celú atmosféru, jediná škoda, že to nebudeme môcť zažiť aj my naživo,“ povedal Obert v rozhovore pre TASR pred štartom 23. MS, ktoré sa 11. júna - 19. júla budú konať v USA, Kanade a Mexiku. Jasno mal v otázke tímov, ktoré ho budú najviac zaujímať. „Obľúbený tím nemám, ale páčia sa mi mužstvá ako sú Španielsko alebo Francúzsko. Je to pre ich štýl hry a aj kvôli individualitám. Na šampionáte sa však predvedie plejáda skvelých hráčov s obrovskou kvalitou, ťažko vybrať niekoho konkrétneho, koho by som vypichol.“
Pred štartom turnaja Obert verí tradične silným európskym tímom. „Radšej by som hodnotil po prvých zápasoch, keď už budú mať tímy niečo odohraté a dalo by sa z toho niečo usúdiť. No keď mám povedať môj tip, tak verím buď Španielsku alebo Francúzsku. Dúfam, že mi tento tip vyjde,“ povedal pre TASR Obert s tým, že na ďalších MS už by nechcel so spoluhráčmi chýbať. „Treba sa na MS kvalifikovať a spravodlivo si to zaslúžiť v kvalifikácii. Uvidíme, ako to bude, ale budeme mať veľkú motiváciu ísť na ďalší šampionát, keďže to teraz nevyšlo,“ dodal Obert.
„Majstrovstvá sveta budem určite sledovať v televízii, či už doma alebo na dovolenke. Teším sa na celú atmosféru, jediná škoda, že to nebudeme môcť zažiť aj my naživo,“ povedal Obert v rozhovore pre TASR pred štartom 23. MS, ktoré sa 11. júna - 19. júla budú konať v USA, Kanade a Mexiku. Jasno mal v otázke tímov, ktoré ho budú najviac zaujímať. „Obľúbený tím nemám, ale páčia sa mi mužstvá ako sú Španielsko alebo Francúzsko. Je to pre ich štýl hry a aj kvôli individualitám. Na šampionáte sa však predvedie plejáda skvelých hráčov s obrovskou kvalitou, ťažko vybrať niekoho konkrétneho, koho by som vypichol.“
Pred štartom turnaja Obert verí tradične silným európskym tímom. „Radšej by som hodnotil po prvých zápasoch, keď už budú mať tímy niečo odohraté a dalo by sa z toho niečo usúdiť. No keď mám povedať môj tip, tak verím buď Španielsku alebo Francúzsku. Dúfam, že mi tento tip vyjde,“ povedal pre TASR Obert s tým, že na ďalších MS už by nechcel so spoluhráčmi chýbať. „Treba sa na MS kvalifikovať a spravodlivo si to zaslúžiť v kvalifikácii. Uvidíme, ako to bude, ale budeme mať veľkú motiváciu ísť na ďalší šampionát, keďže to teraz nevyšlo,“ dodal Obert.