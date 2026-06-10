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MS26 OČAMI SLOVÁKOV:Pivarník a Greško favorizujú Španielov a Les Bleus
Majster Európy z roku 1976 sa pozerá na rozšírený formát aj dejisko skepticky.
Autor TASR
Bratislava 10. júna (TASR) - Niekdajší futbaloví reprezentanti Ján Pivarník a Vratislav Greško favorizujú na tohtoročných MS reprezentácie Francúzska a Španielska. Prvý z nich, majster Európy z roku 1976, sa pozerá na rozšírený formát aj dejisko skepticky, víťaz Nemeckého pohára z roku 2007 Greško však upozornil na rastúci trh a prekvapenie domácich pri predošlom šampionáte v USA v roku 1994.
Pivarník absolvoval ako hráč MS 1970 v Mexiku, kde však Československo prehralo úvodné tri zápasy s Brazíliou (1:4), Rumunskom (1:2) a Anglickom (0:1) a nepostúpilo zo skupiny. „V minulosti boli jeden, dvaja, maximálne traja jasní favoriti. Napríklad Brazília mala silný káder a dalo sa predpokladať, že pôjde ďaleko. Dnes to tak nie je. Teraz je tam minimálne päť mužstiev, ktoré môžu uspieť. Podľa mňa medzi favoritov patria Španielsko, Francúzsko, Brazília, Argentína a Anglicko. Silné je aj Nemecko, hoci už nemá také mužstvo ako v minulosti. Počítať treba aj s Portugalskom,“ uviedol Pivarník pre TASR.
Na MS hral ešte vo formáte 16 tímov a s terajším trojnásobným zväčšením počtu účastníkov nesúhlasí. „Podľa mňa už to nie sú také majstrovstvá, ako kedysi. V minulosti sa mužstvá vyberali cez kvalifikáciu a výsledky, teraz tam dostanú priestor prakticky všetci, ktorí hrajú futbal. Bude to veľmi pomotané a neprehľadné, navyše v troch krajinách. Už to nie je to, čo bývalo,“ povedal majster Európy z Belehradu 1976. Napriek tomu však podľa neho štadióny nebudú zívať prázdnotou a zaplnia ich fanúšikovia zo Strednej a Južnej Ameriky: „Je to podobné, ako keby k nám priniesli bejzbal. Ľudí by to veľmi nezaujímalo, lebo s tým športom nie sú prirodzene spätí. Myslím si, že v USA budú štadióny zapĺňať najmä prisťahovalci, fanúšikovia z iných krajín a ľudia zo Strednej a Južnej Ameriky. Neviem si predstaviť, že by 70-tisícové štadióny zaplnili samotní Američania alebo Kanaďania.“ Ak futbal nezmení svoj terajší kurz, riešením je podľa dvojnásobného majstra Československa väčšia súpiska. „Hráči sú opotrebovaní a častejšie zranení. Futbalu to podľa mňa nič neprináša. Takýto počet zápasov by dával zmysel len vtedy, keby mal klub káder 50 hráčov a mohol postaviť dve mužstvá,“ dodal Pivarník pre TASR.
Greško patrí k inej generácii futbalistov a so Slovenskom nezažil postup na veľký turnaj. Pôsobil však v Bundeslige, Serie A aj Premier League. „Ak by som si musel vybrať jedného favorita na zisk titulu, povedal by som Francúzsko. Má široký a kvalitný káder, silný realizačný tím aj skúseného trénera. Najviac by som však titul doprial Portugalsku. Medzi hlavných favoritov radím aj Španielsko. Pri Francúzsku vychádzam najmä z toho, že je stále veľmi konkurencieschopné. Určite sa však objaví aj tím, s ktorým sa až tak nepočíta. Vysoké ambície majú aj Nemecko či Holandsko a som zvedavý, kto sa presadí z amerického kontinentu,“ povedal Greško.
Fakt, že hlavná hostiteľská krajina nie je futbalová bašta, mu neprekáža. Navyše pripomenul počínanie USA na poslednom domácom šampionáte (1994), keď vo formáte s 24 tímami nechalo za sebou v základnej A-skupine Kolumbiu a v osemfinále podľahlo len tesne 0:1 favorizovanej Brazílii, ktorá nakoniec brala titul. „Odvtedy sa výrazne posunuli v infraštruktúre, kvalite ligy, hráčskej základni aj marketingu. Ako domáci tím budú mať veľkú motiváciu,“ zhodnotil Greško. Nesúhlas vyjadril aj s negatívnym nastavením futbalovej verejnosti ohľadom rozšíreného formátu so 48 tímami. „Nových účastníkov by som nenazýval exotickými. Postúpili podľa stanoveného kľúča a využili príležitosť, ktorú dostali. Rozšírenie turnaja na 48 tímov je najmä otázkou marketingu a biznisu. Takýto veľký šampionát už navyše nemôže organizovať hociktorá krajina,“ dodal Greško pre TASR.
Pivarník absolvoval ako hráč MS 1970 v Mexiku, kde však Československo prehralo úvodné tri zápasy s Brazíliou (1:4), Rumunskom (1:2) a Anglickom (0:1) a nepostúpilo zo skupiny. „V minulosti boli jeden, dvaja, maximálne traja jasní favoriti. Napríklad Brazília mala silný káder a dalo sa predpokladať, že pôjde ďaleko. Dnes to tak nie je. Teraz je tam minimálne päť mužstiev, ktoré môžu uspieť. Podľa mňa medzi favoritov patria Španielsko, Francúzsko, Brazília, Argentína a Anglicko. Silné je aj Nemecko, hoci už nemá také mužstvo ako v minulosti. Počítať treba aj s Portugalskom,“ uviedol Pivarník pre TASR.
Na MS hral ešte vo formáte 16 tímov a s terajším trojnásobným zväčšením počtu účastníkov nesúhlasí. „Podľa mňa už to nie sú také majstrovstvá, ako kedysi. V minulosti sa mužstvá vyberali cez kvalifikáciu a výsledky, teraz tam dostanú priestor prakticky všetci, ktorí hrajú futbal. Bude to veľmi pomotané a neprehľadné, navyše v troch krajinách. Už to nie je to, čo bývalo,“ povedal majster Európy z Belehradu 1976. Napriek tomu však podľa neho štadióny nebudú zívať prázdnotou a zaplnia ich fanúšikovia zo Strednej a Južnej Ameriky: „Je to podobné, ako keby k nám priniesli bejzbal. Ľudí by to veľmi nezaujímalo, lebo s tým športom nie sú prirodzene spätí. Myslím si, že v USA budú štadióny zapĺňať najmä prisťahovalci, fanúšikovia z iných krajín a ľudia zo Strednej a Južnej Ameriky. Neviem si predstaviť, že by 70-tisícové štadióny zaplnili samotní Američania alebo Kanaďania.“ Ak futbal nezmení svoj terajší kurz, riešením je podľa dvojnásobného majstra Československa väčšia súpiska. „Hráči sú opotrebovaní a častejšie zranení. Futbalu to podľa mňa nič neprináša. Takýto počet zápasov by dával zmysel len vtedy, keby mal klub káder 50 hráčov a mohol postaviť dve mužstvá,“ dodal Pivarník pre TASR.
Greško patrí k inej generácii futbalistov a so Slovenskom nezažil postup na veľký turnaj. Pôsobil však v Bundeslige, Serie A aj Premier League. „Ak by som si musel vybrať jedného favorita na zisk titulu, povedal by som Francúzsko. Má široký a kvalitný káder, silný realizačný tím aj skúseného trénera. Najviac by som však titul doprial Portugalsku. Medzi hlavných favoritov radím aj Španielsko. Pri Francúzsku vychádzam najmä z toho, že je stále veľmi konkurencieschopné. Určite sa však objaví aj tím, s ktorým sa až tak nepočíta. Vysoké ambície majú aj Nemecko či Holandsko a som zvedavý, kto sa presadí z amerického kontinentu,“ povedal Greško.
Fakt, že hlavná hostiteľská krajina nie je futbalová bašta, mu neprekáža. Navyše pripomenul počínanie USA na poslednom domácom šampionáte (1994), keď vo formáte s 24 tímami nechalo za sebou v základnej A-skupine Kolumbiu a v osemfinále podľahlo len tesne 0:1 favorizovanej Brazílii, ktorá nakoniec brala titul. „Odvtedy sa výrazne posunuli v infraštruktúre, kvalite ligy, hráčskej základni aj marketingu. Ako domáci tím budú mať veľkú motiváciu,“ zhodnotil Greško. Nesúhlas vyjadril aj s negatívnym nastavením futbalovej verejnosti ohľadom rozšíreného formátu so 48 tímami. „Nových účastníkov by som nenazýval exotickými. Postúpili podľa stanoveného kľúča a využili príležitosť, ktorú dostali. Rozšírenie turnaja na 48 tímov je najmä otázkou marketingu a biznisu. Takýto veľký šampionát už navyše nemôže organizovať hociktorá krajina,“ dodal Greško pre TASR.