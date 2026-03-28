Sobota 28. marec 2026Meniny má Soňa
MS26: Škótsko prehralo v prípravnom zápase s Japonskom

.
Ilustračné foto. Foto: TASR

Kanada remizovala s Islandom 2:2.

Autor TASR
Bratislava 28. marca (TASR) - Futbalisti Pobrežia Slonoviny zvíťazili v sobotňajšom prípravnom zápase dvoch účastníkov MS 2026 nad Kórejskou republikou 4:0. Senegal zdolal na parížskom Stade de France reprezentáciu Peru 2:0. Škótsko prehralo s Japonskom 0:1, Kanada remizovala s Islandom 2:2.

prípravný futbal:

Škótsko - Japonsko 0:1 (0:0)

Gól: 84. Ito


Kanada - Island 2:2 (0:2)

Góly: 67. a 76. David (oba z 11 m) - 9. a 21. Oskarsson, ČK: 80. Buchanan (Kan.)


Maďarsko - Slovinsko 1:0 (0:0)

Gól: 79. Schon


Senegal - Peru 2:0 (1:0)

Góly: 41. Jackson, 54. Sarr


Kórejská republika - Pobrežie Slonoviny 0:4 (0:2)

Góly: 35. Guessand, 45+1. Adingra, 62. Godo, 90+4. Singo


San Maríno - Faerské Ostrovy 1:2 (1:1)

Góly: 22. Giacopetti - 45+1. Andreasen, 65. Frederiksberg
.

Neprehliadnite

ZAČÍNA SA LETNÝ ČAS: Nezabudnite si v nedeľu posunúť hodinky

ŠUTAJ EŠTOK: Sme obeťou politického vydierania prezidenta Zelenského

VÝBUCHY V PRAHE: Na Ruský dom dopadli zápalné fľaše

OBRAZOM: Dvojnásobný prezident Slovenskej republiky oslavuje 85 rokov