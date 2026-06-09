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B-skupina MS26: Organizátor z Kanady zabojuje o historické body
Futbalisti Švajčiarska budú na blížiacich sa MS 2026 v USA, Kanade a Mexiku favoritom B-skupiny.
Autor TASR
Bratislava 9. júna (TASR) - Futbalisti Švajčiarska budú na blížiacich sa MS 2026 v USA, Kanade a Mexiku favoritom B-skupiny. V nej budú čeliť domácemu kanadskému tímu, ktorý čaká tretia účasť a boj o historické body, keďže na predošlých dvoch turnajoch zaznamenali šesť prehier. Druhú účasť na svetovom šampionáte zažijú hráči Bosny a Hercegoviny s ich 40-ročným ofenzívnym lídrom Edinom Džekom. Kvarteto tímov v „béčku“ uzatvára Katar - hostiteľ MS z roku 2022.
Švajčiari sa na predošlých troch turnajoch dostali zhodne do osemfinále, v ktorom vypadli. „Helvéti“ sú ostrieľaným účastníkom MS, na ktorých sa predstavia už dvanásty raz. Proti sebe majú menej skúsených súperov, Kanaďania sa predstavia medzi svetovou elitou tretíkrát, Katar a Bosnu čaká druhý turnaj. Na základe toho sú Švajčiari ašpirantom na postup z 1. miesta v tabuľke, čo sa švajčiarskemu výberu podarilo iba v roku 2006. Do vyraďovacej fázy sa dostali na každom z posledných šiestich veľkých turnajov a spomedzi európskych krajín sa to podarilo iba Francúzsku. Švajčiari pôjdu po šiestich veľkých turnajoch prvýkrát bez dlhoročnej opory Xherdana Shaqiriho.
Kanada prvýkrát štartovala na MS 1986 v Mexiku, kde zaznamenala tri prehry bez streleného gólu. Pred štyrmi rokmi v Katare už síce skórovali jej hráči dvakrát, ale v skupine smrti s Belgickom, Chorvátskom a Marokom nebodovali. Vzhľadom na vyrovnanosť trojice tímov v skupine sú Kanaďania považovaní za adepta na postup z 2. miesta. Najväčšou hviezdou domáceho tímu je ľavý obranca Alphonso Davies z Bayernu Mníchov, ktorého v súčasnosti trápia zdravotné problémy. Lídrom ofenzívy by mal byť na šampionáte Jonathan David z Juventusu Turín.
Do bojov o vyraďovačku bude chcieť prehovoriť aj Bosna a Hercegovina, ktorá je považovaná za tretí najsilnejší tím „béčka“. Balkánsky tím si zahrá na MS po 12 rokoch od jeho premiéry v Brazílii. Tam prehral s Argentínou, Nigériou a na záver zdolal Irán. Rovnako ako v roku 2014 je považovaný za lídra kabíny útočník Džeko, ktorý v úvode roka prestúpil do nemeckého Schalke 04 a postúpil s ním späť do najvyššej nemeckej Bundesligy. Katar je považovaný za outsidera B-skupiny, na domácej pôde pred štyrmi rokmi prehral všetky tri zápasy (s Ekvádorom, Senegalom a Holandskom).
Švajčiari sa na predošlých troch turnajoch dostali zhodne do osemfinále, v ktorom vypadli. „Helvéti“ sú ostrieľaným účastníkom MS, na ktorých sa predstavia už dvanásty raz. Proti sebe majú menej skúsených súperov, Kanaďania sa predstavia medzi svetovou elitou tretíkrát, Katar a Bosnu čaká druhý turnaj. Na základe toho sú Švajčiari ašpirantom na postup z 1. miesta v tabuľke, čo sa švajčiarskemu výberu podarilo iba v roku 2006. Do vyraďovacej fázy sa dostali na každom z posledných šiestich veľkých turnajov a spomedzi európskych krajín sa to podarilo iba Francúzsku. Švajčiari pôjdu po šiestich veľkých turnajoch prvýkrát bez dlhoročnej opory Xherdana Shaqiriho.
Kanada prvýkrát štartovala na MS 1986 v Mexiku, kde zaznamenala tri prehry bez streleného gólu. Pred štyrmi rokmi v Katare už síce skórovali jej hráči dvakrát, ale v skupine smrti s Belgickom, Chorvátskom a Marokom nebodovali. Vzhľadom na vyrovnanosť trojice tímov v skupine sú Kanaďania považovaní za adepta na postup z 2. miesta. Najväčšou hviezdou domáceho tímu je ľavý obranca Alphonso Davies z Bayernu Mníchov, ktorého v súčasnosti trápia zdravotné problémy. Lídrom ofenzívy by mal byť na šampionáte Jonathan David z Juventusu Turín.
Do bojov o vyraďovačku bude chcieť prehovoriť aj Bosna a Hercegovina, ktorá je považovaná za tretí najsilnejší tím „béčka“. Balkánsky tím si zahrá na MS po 12 rokoch od jeho premiéry v Brazílii. Tam prehral s Argentínou, Nigériou a na záver zdolal Irán. Rovnako ako v roku 2014 je považovaný za lídra kabíny útočník Džeko, ktorý v úvode roka prestúpil do nemeckého Schalke 04 a postúpil s ním späť do najvyššej nemeckej Bundesligy. Katar je považovaný za outsidera B-skupiny, na domácej pôde pred štyrmi rokmi prehral všetky tri zápasy (s Ekvádorom, Senegalom a Holandskom).
ŠVAJČIARSKO
počet obyvateľov: 9,1 milióna
dresy: červené, modré
účasti na MS: 12x
najväčšie úspechy: 3x štvrťfinále (1934, 1938, 1954)
tréner: Murat Yakin
KANADA
počet obyvateľov: 41,5 milióna
dresy: červené, biele
účasti na MS: 2x
najväčšie úspechy: -
tréner: Jesse Marsch
BOSNA A HERCEGOVINA
počet obyvateľov: 3,1 milióna
dresy: modré, biele
účasti na MS: 1x
najväčšie úspechy: -
tréner: Sergej Barbarez
KATAR
počet obyvateľov: 3,1 milióna
dresy: tmavočervené, biele
účasti na MS: 1x
najväčšie úspechy: -
počet obyvateľov: 9,1 milióna
dresy: červené, modré
účasti na MS: 12x
najväčšie úspechy: 3x štvrťfinále (1934, 1938, 1954)
tréner: Murat Yakin
KANADA
počet obyvateľov: 41,5 milióna
dresy: červené, biele
účasti na MS: 2x
najväčšie úspechy: -
tréner: Jesse Marsch
BOSNA A HERCEGOVINA
počet obyvateľov: 3,1 milióna
dresy: modré, biele
účasti na MS: 1x
najväčšie úspechy: -
tréner: Sergej Barbarez
KATAR
počet obyvateľov: 3,1 milióna
dresy: tmavočervené, biele
účasti na MS: 1x
najväčšie úspechy: -