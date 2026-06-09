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C-skupina MS26: Brazília s Ancelottim, po 52 rokoch s Haiti
Jedným z najzaujímavejších zoskupení na futbalových MS v USA, Kanade a Mexiku disponuje „brazílska“ C-skupina.
Autor TASR
Bratislava 9. júna (TASR) - Jedným z najzaujímavejších zoskupení na futbalových MS v USA, Kanade a Mexiku disponuje „brazílska“ C-skupina. Okrem päťnásobných majstrov sveta sa v nej predstavia úradujúci víťazi Afrického pohára národov Maročania, po 28-ročnej pauze budú na svetovom šampionáte štartovať Škóti a štvoricu dopĺňa Haiti, ktoré sa na záverečný turnaj prebojovalo prvýkrát od roku 1974.
Súboje „céčka“ otvorí šláger skupiny medzi Brazíliou a Marokom v noci na nedeľu 14. júna. Juhoameričania prídu na šampionát pod vedením talianskeho kormidelníka Carla Ancelottiho, prvého zahraničného trénera v histórii reprezentácie. „Kanárici“ čakajú na majstrovský titul od roku 2002 a pokúsia sa ukončiť najdlhšie obdobie bez triumfu na MS. Najväčšou silou kádra je ofenzíva s Viniciusom Juniorom (Real Madrid), Raphinhom (Barcelona), Endrickom (Olympique Lyon) či Neymarom (FC Santos).
Maroko je papierovo druhý najlepší tím skupiny a po historickom štvrtom mieste z Kataru sa očakáva jeho postup minimálne do vyraďovacej fázy. Oporami tímu sú obranca Paríža St. Germain Achraf Hakimi a krídelník Realu Madrid Brahim Diaz. Škótsko sa vracia na šampionát po takmer troch desaťročiach a v skupine bude chcieť postúpiť zo základnej časti po prvý raz v histórii. Najväčší outsider skupiny je Haiti, ktoré dosiaľ štartovalo len na MS v roku 1974, no už samotná účasť po 52 rokoch je pre karibskú krajinu veľkým úspechom.
Všetky stretnutia C-skupiny sa odohrajú v USA, konkrétne v East Rutherforde, massachusettskom Foxborough, Philadelphii, Miami a Atlante.
Súboje „céčka“ otvorí šláger skupiny medzi Brazíliou a Marokom v noci na nedeľu 14. júna. Juhoameričania prídu na šampionát pod vedením talianskeho kormidelníka Carla Ancelottiho, prvého zahraničného trénera v histórii reprezentácie. „Kanárici“ čakajú na majstrovský titul od roku 2002 a pokúsia sa ukončiť najdlhšie obdobie bez triumfu na MS. Najväčšou silou kádra je ofenzíva s Viniciusom Juniorom (Real Madrid), Raphinhom (Barcelona), Endrickom (Olympique Lyon) či Neymarom (FC Santos).
Maroko je papierovo druhý najlepší tím skupiny a po historickom štvrtom mieste z Kataru sa očakáva jeho postup minimálne do vyraďovacej fázy. Oporami tímu sú obranca Paríža St. Germain Achraf Hakimi a krídelník Realu Madrid Brahim Diaz. Škótsko sa vracia na šampionát po takmer troch desaťročiach a v skupine bude chcieť postúpiť zo základnej časti po prvý raz v histórii. Najväčší outsider skupiny je Haiti, ktoré dosiaľ štartovalo len na MS v roku 1974, no už samotná účasť po 52 rokoch je pre karibskú krajinu veľkým úspechom.
Všetky stretnutia C-skupiny sa odohrajú v USA, konkrétne v East Rutherforde, massachusettskom Foxborough, Philadelphii, Miami a Atlante.
BRAZÍLIA
počet obyvateľov: 213,4 milióna
dresy: žlté, modro-čierne
účasti na MS: 22x
najväčšie úspechy: 5x majstri sveta (1958, 1962, 1970, 1994, 2002)
tréner: Carlo Ancelotti
MAROKO
počet obyvateľov: 36,8 milióna
dresy: červené, biele
účasti na MS: 6x
najväčšie úspechy: 4. miesto (2022)
tréner: Mohamed Ouahbi
HAITI
počet obyvateľov: 11,4 milióna
dresy: modré, biele, červené
účasti na MS: 1x
najväčšie úspechy: -
tréner: Sebastien Migne
ŠKÓTSKO
počet obyvateľov: 5,5 milióna
dresy: tmavomodré, lososové
účasti na MS: 8x
najväčšie úspechy: -
tréner: Steve Clarke
počet obyvateľov: 213,4 milióna
dresy: žlté, modro-čierne
účasti na MS: 22x
najväčšie úspechy: 5x majstri sveta (1958, 1962, 1970, 1994, 2002)
tréner: Carlo Ancelotti
MAROKO
počet obyvateľov: 36,8 milióna
dresy: červené, biele
účasti na MS: 6x
najväčšie úspechy: 4. miesto (2022)
tréner: Mohamed Ouahbi
HAITI
počet obyvateľov: 11,4 milióna
dresy: modré, biele, červené
účasti na MS: 1x
najväčšie úspechy: -
tréner: Sebastien Migne
ŠKÓTSKO
počet obyvateľov: 5,5 milióna
dresy: tmavomodré, lososové
účasti na MS: 8x
najväčšie úspechy: -
tréner: Steve Clarke