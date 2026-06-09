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F-skupina MS26: Švédi s Gyökeresom aj Isakom, favoritom sú Oranjes
Švédsko čaká prvý veľký turnaj pod vedením trénera Grahama Pottera.
Autor TASR
Bratislava 9. júna (TASR) - Holandská futbalová reprezentácia je favoritom F-skupiny na MS 2026 v USA, Kanade a Mexiku. Spolu s „oranjes“ je v nej aj Švédsko, ktoré čaká prvý veľký turnaj pod vedením trénera Grahama Pottera aj s dvojicou útočníkov Viktorom Gyökeresom a Alexandrom Isakom. V okruhu ašpirantov na postup z mimoriadne vyrovnanej skupiny figuruje aj Japonsko, ktoré si zahralo v osemfinále na predošlých dvoch šampionátoch. Kvarteto tímov dopĺňa Tunisko, ktorého postup do vyraďovačky by sa považoval za prekvapivý.
Holanďania by s určitosťou brali predturnajové predikcie, ktoré vydal nemecký matematik Joachim Klement. Ten si získal pozornosť tým, že pomocou svojich výpočtov zostavil model, ktorým správne určil majstra sveta na MS v rokoch 2014 (Nemecko), 2018 (Francúzsko) aj 2022 (Argentína). Klement vo svojej najnovšej prognóze teraz označil Holandsko za víťaza MS 2026. Pred štyrmi rokmi v Katare sa tím z krajiny tulipánov prebojoval do štvrťfinále po tom, čo vyhral A-skupinu. Holanďania v osemfinále poslali domov výber USA po víťazstve 3:1. Štvrťfinálová konfrontácia s neskoršími majstrami sveta z Argentíny priniesla strhujúce divadlo s dramatickým víťazným koncom pre Juhoameričanov, ktorí vyhrali jedenástkový rozstrel. Holanďania hrali v histórii trikrát finále, naposledy v ňom v roku 2010 v Juhoafrickej republike podľahli Španielom. Kvalitu majú na všetkých postoch, pričom pilierom defenzívy a kapitánom zároveň bude stopér Liverpoolu Virgil van Dijk. V útoku sa budú Holanďania spoliehať na jeho klubových spoluhráčov Codyho Gakpa a v strede poľa bude motorom Ryan Gravenberch - takisto hráč „The Reds“.
Japonsko sa predstaví na svetovom šampionáte ôsmy raz po sebe. Ázijský zástupca sa však nikdy nedostal ďalej ako do osemfinále. Japonci dokonca držia rekord v počte odohraných zápasov na MS bez toho, aby sa na záverečnom turnaji dostali do štvrťfinále (25). Japonsko bolo najofenzívnejším tímom v ázijskej časti kvalifikácie s 54 gólmi. O tie sa starali Takefusa Kubo, Džunja Ito či Ajase Ueda. Piate majstrovstvá sveta čakajú 39-ročného obrancu Juta Nagatoma, ktorý dosiahne päť účastí ako prvý Japonec v histórii.
Švédi sa prebojovali na záverečný turnaj cez baráž po triumfoch nad Ukrajinou (3:1) a Poľskom (3:2). Severania sa dostali do baráže prostredníctvom Ligy národov, v ktorej vyhrali v C-divízii skupinu v prítomnosti Slovenska. V kvalifikácii boli ich výkony sklamaním, keďže v šiestich dueloch zaznamenali iba dva body za remízy so Slovinskom. Proti Švajčiarsku a Kosovu obe stretnutia prehrali. Napriek tomu tamojší zväz dôveroval trénerovi Potterovi, ktorý dostal aj novú zmluvu. Na šampionáte sa bude švédsky tím opierať o streleckú silu útočnej dvojice Gyökeres - Isak. Švédi sa predstavia medzi svetovou elitou už trinásty raz. Najlepším umiestnením je 2. miesto z domáceho šampionátu v roku 1958. Na turnaji v Katare pred štyrmi rokmi chýbali, v roku 2018 v Rusku obsadili 7. miesto po tom, čo vypadli vo štvrťfinále s Anglickom.
Tunisko bolo na MS doteraz šesťkrát, z toho ani raz nepostúpilo do vyraďovacej fázy. Najvýraznejším menom v kádri trénera Sabriho Lamouchiho je stredopoliar Hannibal z anglického FC Burnley.
Holanďania by s určitosťou brali predturnajové predikcie, ktoré vydal nemecký matematik Joachim Klement. Ten si získal pozornosť tým, že pomocou svojich výpočtov zostavil model, ktorým správne určil majstra sveta na MS v rokoch 2014 (Nemecko), 2018 (Francúzsko) aj 2022 (Argentína). Klement vo svojej najnovšej prognóze teraz označil Holandsko za víťaza MS 2026. Pred štyrmi rokmi v Katare sa tím z krajiny tulipánov prebojoval do štvrťfinále po tom, čo vyhral A-skupinu. Holanďania v osemfinále poslali domov výber USA po víťazstve 3:1. Štvrťfinálová konfrontácia s neskoršími majstrami sveta z Argentíny priniesla strhujúce divadlo s dramatickým víťazným koncom pre Juhoameričanov, ktorí vyhrali jedenástkový rozstrel. Holanďania hrali v histórii trikrát finále, naposledy v ňom v roku 2010 v Juhoafrickej republike podľahli Španielom. Kvalitu majú na všetkých postoch, pričom pilierom defenzívy a kapitánom zároveň bude stopér Liverpoolu Virgil van Dijk. V útoku sa budú Holanďania spoliehať na jeho klubových spoluhráčov Codyho Gakpa a v strede poľa bude motorom Ryan Gravenberch - takisto hráč „The Reds“.
Japonsko sa predstaví na svetovom šampionáte ôsmy raz po sebe. Ázijský zástupca sa však nikdy nedostal ďalej ako do osemfinále. Japonci dokonca držia rekord v počte odohraných zápasov na MS bez toho, aby sa na záverečnom turnaji dostali do štvrťfinále (25). Japonsko bolo najofenzívnejším tímom v ázijskej časti kvalifikácie s 54 gólmi. O tie sa starali Takefusa Kubo, Džunja Ito či Ajase Ueda. Piate majstrovstvá sveta čakajú 39-ročného obrancu Juta Nagatoma, ktorý dosiahne päť účastí ako prvý Japonec v histórii.
Švédi sa prebojovali na záverečný turnaj cez baráž po triumfoch nad Ukrajinou (3:1) a Poľskom (3:2). Severania sa dostali do baráže prostredníctvom Ligy národov, v ktorej vyhrali v C-divízii skupinu v prítomnosti Slovenska. V kvalifikácii boli ich výkony sklamaním, keďže v šiestich dueloch zaznamenali iba dva body za remízy so Slovinskom. Proti Švajčiarsku a Kosovu obe stretnutia prehrali. Napriek tomu tamojší zväz dôveroval trénerovi Potterovi, ktorý dostal aj novú zmluvu. Na šampionáte sa bude švédsky tím opierať o streleckú silu útočnej dvojice Gyökeres - Isak. Švédi sa predstavia medzi svetovou elitou už trinásty raz. Najlepším umiestnením je 2. miesto z domáceho šampionátu v roku 1958. Na turnaji v Katare pred štyrmi rokmi chýbali, v roku 2018 v Rusku obsadili 7. miesto po tom, čo vypadli vo štvrťfinále s Anglickom.
Tunisko bolo na MS doteraz šesťkrát, z toho ani raz nepostúpilo do vyraďovacej fázy. Najvýraznejším menom v kádri trénera Sabriho Lamouchiho je stredopoliar Hannibal z anglického FC Burnley.
HOLANDSKO
počet obyvateľov: 18,4 milióna
dresy: oranžové, modré
účasti na MS: 11x
najväčšie úspechy: 3x striebro (1974, 1978, 2010), bronz (2014)
tréner: Ronald Koeman
ŠVÉDSKO
počet obyvateľov: 10,6 milióna
dresy: žlto-modré, modré
účasti na MS: 12x
najväčšie úspechy: striebro (1958), 2x bronz (1950, 1994)
tréner: Graham Potter
JAPONSKO
počet obyvateľov: 122,5 milióna
dresy: modré, biele
účasti na MS: 8x
najväčšie úspechy: 4x osemfinále (2002, 2010, 2018, 2022)
tréner: Hadžime Morijasu
TUNISKO
počet obyvateľov: 12,4 milióna
dresy: biele, červené
účasti na MS: 6x
najväčšie úspechy: -
tréner: Sabri Lamouchi
počet obyvateľov: 18,4 milióna
dresy: oranžové, modré
účasti na MS: 11x
najväčšie úspechy: 3x striebro (1974, 1978, 2010), bronz (2014)
tréner: Ronald Koeman
ŠVÉDSKO
počet obyvateľov: 10,6 milióna
dresy: žlto-modré, modré
účasti na MS: 12x
najväčšie úspechy: striebro (1958), 2x bronz (1950, 1994)
tréner: Graham Potter
JAPONSKO
počet obyvateľov: 122,5 milióna
dresy: modré, biele
účasti na MS: 8x
najväčšie úspechy: 4x osemfinále (2002, 2010, 2018, 2022)
tréner: Hadžime Morijasu
TUNISKO
počet obyvateľov: 12,4 milióna
dresy: biele, červené
účasti na MS: 6x
najväčšie úspechy: -
tréner: Sabri Lamouchi