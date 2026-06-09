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I-skupina MS26: Nádejný návrat Nórov s Haalandom a vicemajstri sveta
Zaujímavú konfrontáciu troch kontinentov i návrat jednej z tradičných európskych značiek medzi elitu ponúkne I-skupina futbalových MS 2026.
Autor TASR
Bratislava 9. júna (TASR) - Zaujímavú konfrontáciu troch kontinentov i návrat jednej z tradičných európskych značiek medzi elitu ponúkne I-skupina futbalových MS 2026. Favoritom skupiny je Francúzsko, finalista dvoch z uplynulých troch turnajov, no veľkú pozornosť bude pútať aj Nórsko. Severská krajina sa na šampionáte predstaví prvýkrát od roku 1998 aj s jej najväčšou hviezdou, kanonierom Erlingom Haalandom. Ďalšími účastníkmi skupiny sú africký šampión z roku 2021 Senegal a Irak, ktorý sa vracia na MS po štyridsiatich rokoch.
Francúzsko vstúpi do turnaja ako jeden z hlavných kandidátov na titul. „Les Bleus“ pod taktovkou Didiera Deschampsa sa predstavia na svetovom šampionáte už sedemnástykrát a v zbierke majú dva tituly majstrov sveta z rokov 1998 a 2018. Opäť sa budú opierať aj o produktivitu Kyliana Mbappeho, ktorého dopĺňajú ofenzívne esá ako Michael Olise, Ousmane Dembele, Rayan Cherki či Desire Doue. Francúzi vyhrali svetový šampionát pred ôsmimi rokmi, o štyri roky neskôr postúpili do finále a aj tentoraz patria medzi top favoritov. Senegal má za sebou najúspešnejšie obdobie vo svojej histórii a naďalej ťaží z generácie hráčov, dlho pôsobiacich v elitných európskych kluboch. Štvrťfinalista MS 2002 sa opiera o skúsených hráčov na čele s útočníkom Sadiom Manem. Senegalčania vstúpia do turnaja v East Rutherforde atraktívnym duelom proti Francúzsku, ktorému „Levy z Terangy“ pripravili šok víťazstvom 1:0 v otváracom stretnutí šampionátu v roku 2002.
Nórsko oslavuje návrat na svetovú scénu po 28 rokoch. Generácia okolo Haalanda a kapitána Martina Ödegaarda ukončila dlhé čakanie na účasť na vrcholnom podujatí a verí, že nadviaže minimálne na svoje vystúpenie z MS 1998 s osemfinálovou účasťou. Haaland nastrieľal v kvalifikácii 16 gólov v ôsmich zápasoch a je symbolom nórskych ambícií na postup do vyraďovacej časti. Nóri inkasovali v kvalifikácii len päť gólov a viacerí ich považujú za možného čierneho koňa turnaja. Nevyspytateľný Irak bude v skupine outsider, už postup na šampionát predstavuje jeden z najväčších úspechov tamojšieho futbalu za uplynulé desaťročia. Ázijský zástupca sa na elitnom turnaji predstaví prvýkrát od roku 1986 a jeho postup z náročnej skupiny by bol senzáciou.
Francúzsko vstúpi do turnaja ako jeden z hlavných kandidátov na titul. „Les Bleus“ pod taktovkou Didiera Deschampsa sa predstavia na svetovom šampionáte už sedemnástykrát a v zbierke majú dva tituly majstrov sveta z rokov 1998 a 2018. Opäť sa budú opierať aj o produktivitu Kyliana Mbappeho, ktorého dopĺňajú ofenzívne esá ako Michael Olise, Ousmane Dembele, Rayan Cherki či Desire Doue. Francúzi vyhrali svetový šampionát pred ôsmimi rokmi, o štyri roky neskôr postúpili do finále a aj tentoraz patria medzi top favoritov. Senegal má za sebou najúspešnejšie obdobie vo svojej histórii a naďalej ťaží z generácie hráčov, dlho pôsobiacich v elitných európskych kluboch. Štvrťfinalista MS 2002 sa opiera o skúsených hráčov na čele s útočníkom Sadiom Manem. Senegalčania vstúpia do turnaja v East Rutherforde atraktívnym duelom proti Francúzsku, ktorému „Levy z Terangy“ pripravili šok víťazstvom 1:0 v otváracom stretnutí šampionátu v roku 2002.
Nórsko oslavuje návrat na svetovú scénu po 28 rokoch. Generácia okolo Haalanda a kapitána Martina Ödegaarda ukončila dlhé čakanie na účasť na vrcholnom podujatí a verí, že nadviaže minimálne na svoje vystúpenie z MS 1998 s osemfinálovou účasťou. Haaland nastrieľal v kvalifikácii 16 gólov v ôsmich zápasoch a je symbolom nórskych ambícií na postup do vyraďovacej časti. Nóri inkasovali v kvalifikácii len päť gólov a viacerí ich považujú za možného čierneho koňa turnaja. Nevyspytateľný Irak bude v skupine outsider, už postup na šampionát predstavuje jeden z najväčších úspechov tamojšieho futbalu za uplynulé desaťročia. Ázijský zástupca sa na elitnom turnaji predstaví prvýkrát od roku 1986 a jeho postup z náročnej skupiny by bol senzáciou.
FRANCÚZSKO
počet obyvateľov: 68 miliónov
dresy: modro-bielo-červené, biele
účasti na MS: 16x
najväčšie úspechy: 2x majster sveta (1998, 2018), striebro z MS 2006 a 2022
tréner: Didier Deschamps
SENEGAL
počet obyvateľov: 18,9 milióna
dresy: bielo-zelené, tmavozelené
účasti na MS: 3x
najväčšie úspechy: štvrťfinále MS 2002
tréner: Pape Thiaw
NÓRSKO
počet obyvateľov: 5,6 milióna
dresy: červeno-modré, biele
účasti na MS: 3x
najväčšie úspechy: osemfinále MS 1998
tréner: Stale Solbakken
IRAK
počet obyvateľov: 47 miliónov
dresy: bielo-zelené, tmavozelené
účasti na MS: 1x
najväčšie úspechy: základná skupina MS 1986
tréner: Graham Arnold
počet obyvateľov: 68 miliónov
dresy: modro-bielo-červené, biele
účasti na MS: 16x
najväčšie úspechy: 2x majster sveta (1998, 2018), striebro z MS 2006 a 2022
tréner: Didier Deschamps
SENEGAL
počet obyvateľov: 18,9 milióna
dresy: bielo-zelené, tmavozelené
účasti na MS: 3x
najväčšie úspechy: štvrťfinále MS 2002
tréner: Pape Thiaw
NÓRSKO
počet obyvateľov: 5,6 milióna
dresy: červeno-modré, biele
účasti na MS: 3x
najväčšie úspechy: osemfinále MS 1998
tréner: Stale Solbakken
IRAK
počet obyvateľov: 47 miliónov
dresy: bielo-zelené, tmavozelené
účasti na MS: 1x
najväčšie úspechy: základná skupina MS 1986
tréner: Graham Arnold