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L-skupina MS26: Albion a Chorváti sú favoritmi v „elku“
„Albion“ sa pokúsi preťať 60-ročné čakanie na titul majstrov sveta a patrí medzi favoritov záverečného turnaja. Chorváti cestujú do zámoria ako obhajcovia bronzu, striebro získali v roku 2018.
Autor TASR
Bratislava 9. júna (TASR) - Medzi najväčšie ťaháky základných skupín na futbalových MS 2026 patrí konfrontácia Anglicka s Chorvátskom v L-skupine. „Albion“ sa pokúsi preťať 60-ročné čakanie na titul majstrov sveta a patrí medzi favoritov záverečného turnaja v USA, Kanade a Mexiku. Chorváti cestujú do zámoria ako obhajcovia bronzu, striebro získali v roku 2018. Zabojovať o postup do vyraďovačky bude chcieť v „elku“ aj Ghana a outsiderom skupiny je Panama.
Dvojnásobní vicemajstri Európy z Anglicka sa budú spoliehať na svojho kanoniera Harryho Kanea. Tridsaťdvaročný útočník mníchovského Bayernu bude chcieť zopakovať zisk zlatej kopačky pre najlepšieho strelca z MS 2018. Šance na to podporuje vydarený ročník, v ktorom nastrieľal za Bavorov dovedna 64 gólov v 56 súťažných zápasoch. Angličania prešli kvalifikačným cyklom bez zaváhania a ako jediný tím v európskej časti neinkasovali ani raz. Skupinu v konkurencii Albánska, Srbska, Lotyšska a Andorry zvládli so skóre 22:0.
Na zlato z veľkého turnaja čaká anglický národný tím už od roku 1966. Na domácom svetovom šampionáte vtedy vyhrali vo finále na londýnskom Wembley nad Západným Nemeckom. Cez štvrťfinále odvtedy Angličania prešli iba dvakrát, v rokoch 1990 a 2018. Podľa výpočtov analytickej spoločnosti Opta sa Anglicko dostane medzi štyri najlepšie tímy na 30,4%. Podľa jej analýz je Anglicko tretím najväčším favoritom na zisk titulu po Francúzsku a Španielsku. Prvý veľký turnaj s „Albionom“ čaká Thomasa Tuchela, ktorý prevzal tím po ME 2024 od Garetha Southgatea. Päťdesiatdvaročný Nemec však zatiaľ nie je spokojný s výkonmi svojich zverencov v príprave na svetový šampionát. Angličania remizovali s Uruguajom (1:1) a podľahli Japonsku (0:1). Nad hráčmi Nového Zélandu vyhrali tesne 1:0 a Tuchel sa pre britské médiá vyjadril, že anglický tím sa musí zlepšiť.
Na svojich posledných MS v kariére si zahrá 40-ročný chorvátsky tvorca hry Luka Modrič. Aj s jeho prispením sa „vatreni“ postarali o dva veľké úspechy na predošlých šampionátoch v rokoch 2018 a 2022. Pred ôsmimi rokmi sa pod vedením stále súčasného kormidelníka Zlatka Daliča dostali až do finále, v ktorom prehrali s Francúzskom. Štyri roky dozadu ich pred bránami finále zastavili neskorší majstri sveta z Argentíny. Chorváti si však napravili chuť v súboji o bronz triumfom nad Marokom.
Ghana sa predstaví na prvom veľkom turnaji pod vedením kouča Carlosa Queiroza. Naposledy sa do štvrťfinále prebojovala v roku 2010 na záverečnom turnaji v Juhoafrickej republike. Najväčšou hviezdou tímu je Antoine Semenyo, ktorý v drese Manchestru City strelil 17 gólov v uplynulom ročníku Premier League. Panama je outsiderom skupiny a na MS sa predstaví druhý raz. Pri svojej prvej účasti v roku 2018 si v skupine takisto zahrali s Anglickom, ktorému podľahli vysoko 1:6.
Dvojnásobní vicemajstri Európy z Anglicka sa budú spoliehať na svojho kanoniera Harryho Kanea. Tridsaťdvaročný útočník mníchovského Bayernu bude chcieť zopakovať zisk zlatej kopačky pre najlepšieho strelca z MS 2018. Šance na to podporuje vydarený ročník, v ktorom nastrieľal za Bavorov dovedna 64 gólov v 56 súťažných zápasoch. Angličania prešli kvalifikačným cyklom bez zaváhania a ako jediný tím v európskej časti neinkasovali ani raz. Skupinu v konkurencii Albánska, Srbska, Lotyšska a Andorry zvládli so skóre 22:0.
Na zlato z veľkého turnaja čaká anglický národný tím už od roku 1966. Na domácom svetovom šampionáte vtedy vyhrali vo finále na londýnskom Wembley nad Západným Nemeckom. Cez štvrťfinále odvtedy Angličania prešli iba dvakrát, v rokoch 1990 a 2018. Podľa výpočtov analytickej spoločnosti Opta sa Anglicko dostane medzi štyri najlepšie tímy na 30,4%. Podľa jej analýz je Anglicko tretím najväčším favoritom na zisk titulu po Francúzsku a Španielsku. Prvý veľký turnaj s „Albionom“ čaká Thomasa Tuchela, ktorý prevzal tím po ME 2024 od Garetha Southgatea. Päťdesiatdvaročný Nemec však zatiaľ nie je spokojný s výkonmi svojich zverencov v príprave na svetový šampionát. Angličania remizovali s Uruguajom (1:1) a podľahli Japonsku (0:1). Nad hráčmi Nového Zélandu vyhrali tesne 1:0 a Tuchel sa pre britské médiá vyjadril, že anglický tím sa musí zlepšiť.
Na svojich posledných MS v kariére si zahrá 40-ročný chorvátsky tvorca hry Luka Modrič. Aj s jeho prispením sa „vatreni“ postarali o dva veľké úspechy na predošlých šampionátoch v rokoch 2018 a 2022. Pred ôsmimi rokmi sa pod vedením stále súčasného kormidelníka Zlatka Daliča dostali až do finále, v ktorom prehrali s Francúzskom. Štyri roky dozadu ich pred bránami finále zastavili neskorší majstri sveta z Argentíny. Chorváti si však napravili chuť v súboji o bronz triumfom nad Marokom.
Ghana sa predstaví na prvom veľkom turnaji pod vedením kouča Carlosa Queiroza. Naposledy sa do štvrťfinále prebojovala v roku 2010 na záverečnom turnaji v Juhoafrickej republike. Najväčšou hviezdou tímu je Antoine Semenyo, ktorý v drese Manchestru City strelil 17 gólov v uplynulom ročníku Premier League. Panama je outsiderom skupiny a na MS sa predstaví druhý raz. Pri svojej prvej účasti v roku 2018 si v skupine takisto zahrali s Anglickom, ktorému podľahli vysoko 1:6.
ANGLICKO
počet obyvateľov: 58,6 milióna
dresy: bielo-modré, červené
účasti na MS: 16x
najväčšie úspechy: zlato (1966)
tréner: Thomas Tuchel
CHORVÁTSKO
počet obyvateľov: 3,9 milióna
dresy: červeno-bielo-modré
účasti na MS: 6x
najväčšie úspechy: striebro (2018), 2x bronz (1998, 2022)
tréner: Zlatko Dalič
GHANA
počet obyvateľov: 35 miliónov
dresy: biele, červené
účasti na MS: 4x
najväčšie úspechy: štvrťfinále (2010)
tréner: Carlos Queiroz
PANAMA
počet obyvateľov: 4,5 milióna
dresy: červené, biele, modré
účasti na MS: 1x
najväčšie úspechy: -
tréner: Thomas Christiansen
počet obyvateľov: 58,6 milióna
dresy: bielo-modré, červené
účasti na MS: 16x
najväčšie úspechy: zlato (1966)
tréner: Thomas Tuchel
CHORVÁTSKO
počet obyvateľov: 3,9 milióna
dresy: červeno-bielo-modré
účasti na MS: 6x
najväčšie úspechy: striebro (2018), 2x bronz (1998, 2022)
tréner: Zlatko Dalič
GHANA
počet obyvateľov: 35 miliónov
dresy: biele, červené
účasti na MS: 4x
najväčšie úspechy: štvrťfinále (2010)
tréner: Carlos Queiroz
PANAMA
počet obyvateľov: 4,5 milióna
dresy: červené, biele, modré
účasti na MS: 1x
najväčšie úspechy: -
tréner: Thomas Christiansen