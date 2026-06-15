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MS26 vo futbale: Poradie strelcov po štvrtom hracom dni

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Nemecký futbalista Kai Havertz (vpravo) prekonáva brankára Curacaa Eloya Rooma z pokutového kopu počas futbalového zápasu skupiny E majstrovstiev sveta medzi Nemeckom a Curacaom v Houstone v nedeľu 14. júna 2026. Foto: TASR/AP

TASR prináša poradie strelcov na 23. MS vo futbale po štvrtom hracom dni.

Autor TASR
Bratislava 15. júna (TASR) - Poradie strelcov na 23. MS vo futbale po štvrtom hracom dni (12 zo 104 zápasov):

2 góly: Folarin Balogun (USA), Kai Havertz (Nemecko), Yasin Ayari (Švédsko)

1 gól: Julian Quinones, Raul Jimenez (obaja Mexiko), Ladislav Krejčí (ČR), Hwang In-beom, Oh Hyeon-gyu (obaja Kórejská republika), Jovo Lukič (Bosna a Hercegovina), Cyle Larin (Kanada), Mauricio (Paraguaj), Giovanni Reyna (USA), Breel Embolo (Švajčiarsko), Ismael Saibari (Maroko), Vinicius Junior (Brazília), John McGinn (Škótsko), Nestory Irankunda, Connor Metcalfe (obaja Austrália), Deniz Undav, Nathaniel Brown, Jamal Musiala, Felix Nmecha, Nico Schlotterbeck (všetci Nemecko), Livano Comenencia (Curacao), Virgil van Dijk, Crysencio Summerville (obaja Holandsko), Kejto Nakamura, Daiči Kamada (obaja Japonsko), Amad Diallo (Pobrežie Slonoviny), Alexander Isak, Viktor Gyökeres, Mattias Svanberg (všetci Švédsko), Omar Rekik (Tunisko)

vlastné góly:

1: Damian Bobadilla (Paraguaj), Muheim (Švajčiarsko)
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