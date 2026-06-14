Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Nedela 14. jún 2026Meniny má Vasil
< sekcia Šport

MS26 vo futbale: Poradie strelcov po treťom hracom dni

.
Na snímke Folarin Balogun. Foto: TASR/AP

Vlastné góly si strelili dvaja hráči.

Autor TASR
Bratislava 14. júna (TASR) - Poradie strelcov na 23. MS vo futbale po treťom hracom dni (8 zo 104 zápasov):



2 góly: Folarin Balogun (USA)

1 gól: Julian Quinones, Raul Jimenez (obaja Mexiko), Ladislav Krejčí (ČR), Hwang In-beom, Oh Hyeon-gyu (obaja Kórejská republika), Jovo Lukič (Bosna a Hercegovina), Cyle Larin (Kanada), Mauricio (Paraguaj), Giovanni Reyna (USA), Breel Embolo (Švajčiarsko), Ismael Saibari (Maroko), Vinicius Junior (Brazília), John McGinn (Škótsko), Nestory Irankunda, Connor Metcalfe (obaja Austrália)

vlastné góly:

1: Damian Bobadilla (Paraguaj), Muheim (Švajčiarsko)
.

Neprehliadnite

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Víkend zamieša karty, potom nás poteší slnko

TASR na Teraz.sk sprístupnila agregátor Politika na sociálnych sieťach

Premiér: Uvažujeme o zrušení transakčnej dane

HRABKO: Spolupráca PS a Maďarskej Aliancie je pre obe strany výhodná