< sekcia Šport
MS26 vo futbale: Poradie strelcov po treťom hracom dni
Vlastné góly si strelili dvaja hráči.
Autor TASR
Bratislava 14. júna (TASR) - Poradie strelcov na 23. MS vo futbale po treťom hracom dni (8 zo 104 zápasov):
2 góly: Folarin Balogun (USA)
1 gól: Julian Quinones, Raul Jimenez (obaja Mexiko), Ladislav Krejčí (ČR), Hwang In-beom, Oh Hyeon-gyu (obaja Kórejská republika), Jovo Lukič (Bosna a Hercegovina), Cyle Larin (Kanada), Mauricio (Paraguaj), Giovanni Reyna (USA), Breel Embolo (Švajčiarsko), Ismael Saibari (Maroko), Vinicius Junior (Brazília), John McGinn (Škótsko), Nestory Irankunda, Connor Metcalfe (obaja Austrália)
vlastné góly:
1: Damian Bobadilla (Paraguaj), Muheim (Švajčiarsko)
1 gól: Julian Quinones, Raul Jimenez (obaja Mexiko), Ladislav Krejčí (ČR), Hwang In-beom, Oh Hyeon-gyu (obaja Kórejská republika), Jovo Lukič (Bosna a Hercegovina), Cyle Larin (Kanada), Mauricio (Paraguaj), Giovanni Reyna (USA), Breel Embolo (Švajčiarsko), Ismael Saibari (Maroko), Vinicius Junior (Brazília), John McGinn (Škótsko), Nestory Irankunda, Connor Metcalfe (obaja Austrália)
vlastné góly:
1: Damian Bobadilla (Paraguaj), Muheim (Švajčiarsko)