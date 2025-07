Sidová strieborná vo finále K1 500 m na MS juniorov

MSJ juniorov a do 23 rokov - výsledky A-finále:



do 23 rokov



1. Natalia Drobotová (Aust.) 1:52,27 min, 2. Bianka SIDOVÁ (SR) +0,65 s, 3. Lucrezia Zironiová (Tal.) +1,72

Montemor 26. júla (TASR) - Slovenská reprezentantka v rýchlostnej kanoistike Bianka Sidová získala striebro vo finále disciplíny K1 na 500 m v kategórii do 23 rokov na majstrovstvách sveta juniorov v portugalskom Montemore. Prvé miesto získala Austrálčanka Natalia Drobotová, Slovenka na ňu v cieli stratila 65 stotín sekundy.Pre Slovensko ide o tretiu medailu na podujatí, v piatok získal zlato štvorkajak v zložení Réka Bugár, Sofia Bergendi, Hana Gavorová, Bianka Sidová v disciplíne K4 na 500 m v kategórii do 23 rokov. Medzi juniormi vybojoval v K1 na 200 m striebro Alex Gavlider.Teo Lukáč obsadil v B-finále juniorov v K1 na 1000 m siedmu priečku. Peter Kizek prišiel do cieľa B-finále C1 na 1000 m na štvrtej pozícii v kategórii do 23 rokov.Dominik Doktorík a Jakub Bartolčič postúpili do B-finále v kategórii do 23 rokov, keď obsadili vo svojom semifinále štvrté miesto v K2 na 500 m. Rovnaké umiestnenie má na svojom konte aj junior Alex Gavlider v K1 na 500 m.