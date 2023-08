MŠK Žilina - KAA Gent 2:5 v odvete 2. predkola, Žilina v EKL končí

odvetný zápas 2. predkola EKL



MŠK Žilina - KAA Gent 2:5 (0:1)



Góly: 66. Kaprálik, 77. Bari - 62. a 89. Cuypers, 30. Hjulsager, 70. Tissoudali, 72. Gerkens. Rozhodovali: Muntean – Lifciu, Vicol (všetci Mold.), ŽK: Kaprálik, Rusnák, Minárik, Nemčík, 6224 divákov.



MŠK Žilina: Belko - Leitner, Minárik, Nemčík - Rusnák (64. Ndjeungoue), Sauer (82. Adang), Gidi (64. Myslovič), Bari - Kaprálik, Jambor (63. Addo), Ďuriš (76. Iľko)



KAA Gent: Nardi - Castro-Montes, Kandouss, Watanabe, Fortuna - De Sart (76. Agbor) - Gerkens, Hjulsager (60. Cuypers), Hong (60. Kums), Fofana (76. Stevens) - Tissoudali



/prvý zápas 1:5, Gent postúpil do 3. predkola/

Žilina 3. augusta (TASR) - Futbalisti MŠK Žilina vypadli v 2. predkole Európskej konferenčnej ligy. Na domácom trávniku podľahli belgickému KAA Gent 2:5, v prvom stretnutí prehrali 1:5. Góly Žiliny strelili v druhom polčase Adrián Kaprálik a Kristián Bari. Gent sa v 3. predkole stretne s poľským tímom Pogoň Štetín.Prvý polčas priniesol viacero ofenzívnych akcií na oboch stranách. Žilinčania chceli po nepriaznivom výsledku v prvom zápase potešiť fanúšikov, no popri ofenzívnych snahách sa dopúšťali viacerých chýb v obrane. V 13. minúte ešte Tissoudaliho sľubnú príležitosť zmaril brankár Belko. Po polhodine hry už išli hostia do vedenia, keď De Sart našiel Tissoudaliho, ktorý posunul loptu Hjulsagerovi a Belko na jeho zakončenie oblúčikom nedosiahol - 0:1. O sedem minút sa do nádejnej príležitosti dostal Ďuriš, no zblízka tesne minul bránku.V ofenzívnom duchu sa niesol aj druhý polčas, v ktorom diváci videli popri viacerých šanciach až päť gólov. V 62. minúte sa po troch minútach na trávniku presadil Cuypers, keď zblízka prekonal Belka - 0:2. V 66. minúte potešil domácich priaznivcov Kaprálik, ktorý uspel prudkou strelou spoza šestnástky - 1:2. Gent dlho neváhal s gólovou odpoveďou a o Tissoudali sa o tri minúty v šestnástke zbavil Minárika a obstrelil Belka - 1:3. O ďalšie tri minúty Žilinčania opäť pykali za defenzívne zaváhanie, keď po centri Fofanu nepostrážili Gerkensa, ktorý zblízka zvýšil na 1:4. Gólovo úrodný úsek zápasu predĺžil v 77. domáci Bari, ktorý efektnou strelou z 20 metrov prekonal brankára Nardiho - 2:4. V 89. minúte pridal Cuypers svoj druhý gól v zápase, keď z hranice šestnástky prestrelil Belka - 2:5.