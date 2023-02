Futbalisti MŠK Žilina zvíťazili nad MFK Ružomberok 2:0

Fortuna liga - 21. kolo:



MŠK Žilina - MFK Ružomberok 2:0 (1:0)



Góly: 9. Stojchevski, 86. Gidi. Rozhodovali: Kružliak – Weiss, Štrbo, ŽK: Gidi, Stojchevski, Minárik, Leitner, Belko - Šefčík, Macejko



Žilina: Belko - Leitner, Stojchevski, Nemčík - Rusnák (69. Kopásek), Gidi, Iľko (69. Minárik), Bari - Kaprálik (90+1. Galčík), Jambor, Essomba (57. Ďuriš)



Ružomberok: Ťapaj - Fabiš, Maslo, Malý, Madleňák - Gerec (65. Šefčík), Zsigmund, Chrien, Domonkos (76. Švehla), Selecký (64. Macejko) - Bobček (76. Kelemen)



Hlasy po zápase:



Jaroslav Hynek, tréner MŠK Žilina: "Videli sme vyrovnaný zápas z celkového pohľadu. Prvý polčas bol jednoznačne náš, v druhom polčase sme sa stiahli, Ružomberok výborne zbieral lopty a kolmými prihrávkami nám vyradil útok a stred poľa. Hostia mali v druhom polčase viac z hry, veľa štandardných situácií, v ktorých sú silní, ale tak ako my sme neboli efektívni v prvom polčase, tak hostia neboli v druhom. Dali sme však dva pekné góly, ten druhý nás upokojil. Záver bol emotívny, my sme však zostali pokojní a presní. Sme radi za tri dôležité body a skvelý výkon v prvom polčase."



Peter Struhár, tréner MFK Ružomberok: "V dnešnom zápase sme predviedli jeden dobrý a jeden horší polčas. Hneď v úvode zápasu sme domácich pustili do šance, ktorú nepremenili. Myslel som si, že sa chlapci zobudia skôr, nie až v druhom polčase. Zápas bol otvorený 80 minút, kde boli šance na oboch stranách. Žilina dve šance premenila a zaslúžene vyhrala. Musíme nadviazať na druhý polčas, v ktorom sme hrali to, čo sme chceli, ale neboli sme dostatočne efektívni."

Žilina 26. februára (TASR) - Futbalisti Žiliny zvíťazili v nedeľnom zápase 21. kola Fortuna ligy nad Ružomberkom 2:0. Domáci viedli po prvom polčase o jeden gól a ich triumf spečatil v 86. minúte Samuel Gidi.Skóre otvoril v krajskom derby v 9. minúte Andrej Stojchevski.pokračovali v tlaku, no do prestávky už gól nepadol. V druhom dejstve sa Ružomberok snažil vrátiť do zápasu, ale o všetkom definitívne rozhodol presným zásahom z diaľky Gidi. Hostia tak nevyužili šancu na zaistenie si účasti v skupine o titul. O posledné dve miestenky zabojujú v záverečnom kole základnej časti na diaľku práve so Žilinou a Banskou Bystricou.