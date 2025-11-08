< sekcia Šport
MŠK Žilina - MFK Zemplín Michalovce 2:0 v 14. kole Niké ligy
Žilina natiahla sériu výhier na päť zápasov.
Autor TASR
Žilina 8. novembra (TASR) - Futbalisti MŠK Žilina zvíťazili v sobotňajšom zápase 14. kola Nike ligy nad Michalovcami 2:0 a na čele tabuľky má trojbodový náskok pred Dunajskou Stredou.
Žilinčania otvorili zápas aktívne, prvú šancu si vypracovali v 16. minúte, Svobodovu hlavičku zlikvidoval Lukáč. O šesť minút neskôr trafil tyč hostí kapitán Káčer, no v 25. minúte sa už domáci tešili, pretože výbornú prihrávku Bariho z ľavej strany zužitkoval na gól Ďatko. Hosťom inkasovaný gól paradoxne pomohol, ožili, no vážnu šancu si vypracovali až v samom závere polčasu, keď Belko bravúrne vyrazil gólovu hlavičku Paulauskasa. Úvod druhého patril Michalovciam, v 48. minúte si na Belkovi však vylámal v zakončení zuby Taylor-Hart. Následne však už prebrali taktovku zápasu do svojich rúk Žilinčania. Faško ešte Lukáča v dobrej pozícii neprekonal, Adang mieril tesne vedľa pravej tyče, ale v 59. minúte Ďatko centrom posadil loptu presne na hlavu Xaviera Adanga a ten zvýšil vedenie MŠK na 2:0. Oba tímy vystriedali, v samom závere ešte pohrozil hlavičkou Roginič a gólovú šancu Danka zblokoval obetavo brániaci Hranica. Žilina tak zvíťazila 2:0 a natiahla sériu výhier na päť zápasov.
MŠK Žilina - MFK Zemplín Michalovce 2:0 (1:0)
Góly: 25. Ďatko, 59. Adang. ŽK: Bari - Čurma, Francois. Rozhodovali: Marhefka - Zemko, Košecký, 1671 divákov.
Žilina: Belko - Svoboda, Kaša, Narimanidze - Kopásek (82. Szánthó), Káčer (C) (82. Bzdyl), Adang, Bari (72. Hranica) - M. Faško (72 Kóša), Roginič, Ďatko (66. Iľko)
Michalovce: P. Lukáč - Brosnan (64. Lopéz), Čurma (64. Park), Pauschek (C), Bednár, Bahi - Ramos (64. Danko), Cottrell (64. Francois), Zubairu, Taylor-Hart (81. Lemishko), Paulauskas
