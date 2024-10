MŠK Žilina porazila v dohrávke MFK Ružomberok 3:1

Na snímke zľava Matúš Malý (Ružomberok), Patrik Iľko (Žilina) a Kristóf Domonkos (Ružomberok) v súboji o loptu v dohrávke 2. kola futbalovej Niké ligy medzi MŠK Žilina - MFK Ružomberok v utorok 29. októbra 2024 v Žiline. Foto: TASR - Daniel Stehlík



MŠK Žilina - MFK Ružomberok 3:1 (1:0)



Góly: 9., 69. Bile, 48. Pekarík - 58. Hladík. ŽK: Bile, Ďuriš - Lavričník. Rozhodovali: Micheľ - Čajka, Bobko. 2572 divákov.



MŠK Žilina: Belko - Gidi, Hubočan, Drame - Pekarík, Káčer (C) (83. Adang), Sauer, Bari (72. Kopásek) - Kaprálik (72. Iľko), Bile (90+3. F. Kóša), D. Ďuriš (83. Alijagič)



Ružomberok: Luksch - Gabriel, Köstl, Malý - Luterán, Lavrinčík (87. Múdry), Domonkos, Selecký (87. Madleňák) - Huf (59. Chrien), Kelemen (46. Hladík), Tučný (59. Boďa)

hlasy:



Michal Ščasný, Žilina: "V prvom rade chcem poďakovať rodinám a deťom, ktoré urobili atmosféru na zápase. Ďakujem chalanom, že po zápase s Podbrezovou zareagovali tak, ako zareagovali. Boli sme však občas pasívni, najmä v druhom polčase sme boli málo agresívni smerom do defenzívy a dali sme súperovi priestor. Dali sme však tretí gól a získali tri cenné body, musíme sa však už prepnúť a sústrediť sa na nedeľu v Ružomberku."



Peter Tomko, Ružomberok: "Z nášho pohľadu smolný zápas dvoch tvárí, kde hlavne v druhom polčase sme išli za bodmi. Pri góloch sme však urobili chyby, pri ktorých sme s bodmi nemohli počítať. Výkon však nebol zlý, gólmi sme sa potrestali sami."



Žilina 29. októbra (TASR) - Futbalisti MŠK Žilina privítali v dohrávke druhého kola v krajskom derby na domácom trávniku hráčov MFK Ružomberok a zvíťazili 3:1. Hrdinom utorkového zápasu bol dvojgólový útočník MŠK Eric Bile.Prvý polčas priniesol veľa vzruchu najmä v jeho úvode. Do zostavy Žiliny sa po zranení vrátil Adrián Kaprálik a od úvodu zamestnával obranu súpera. Aktivita priniesla ovocie v 9. minúte, Sauer zobral loptu kapitánovi hostí Luteránovi, našiel prihrávkou Bileho a ten otvoril skóre. Hostí inkasovaný gól prebral, opticky vyrovnali hru, no do vážnejšej šance sa v prvom polčase nedostali. Žilina ešte pohrozila v závere polčasu, keď Pekarík naservíroval loptu Ďurišovi, no ten sa v dobrej pozícii do zakončenia nedostal. Do druhého polčasu vstúpili aktívne opäť domáci hráči, Kaprálik našiel napravo Pekaríka, ktorý krásnou strelou pod brvno Lukschovej bránky oslávil stredajšie narodeniny.Inkasovaný gól paradoxne opäť pomohol hosťom, ktorí sa dostali do tempa a v 58. minúte Hladík z hranice šestnástky vymietol pavučinky v ľavom hornom rohu Belkovej bránky. Futbalisti spod Čebraťa boli pri chuti, mali viac z hry, ale urobili chybu v obrane. Sauer využil otvorený priestor, narysoval prihrávku pre Bileho a útočník z Pobrežia Slonoviny vsietil svoj druhý gól v zápase. Hostia až do záveru zápasu hrýzli, ale gól sa im nepodarilo vsietiť. Žilinčania si tak poistili prvé miesto v tabuľke po zisku troch cenných bodov.