Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Sobota 10. január 2026Meniny má Dáša
< sekcia Šport

MŠK Žilina prehrala s Górnikom Zabrze 0:1 v prípravnom zápase

.
Na snímke zľava Lukáš Prokop (Žilina) a Kryspin Szczesniak (Zabrze) bojujú o loptu v prípravnom zápase počas zimnej prípravy pred štartom jarnej časti futbalovej Niké ligy MŠK Žilina - Górnik Zabrze v Žiline v sobotu 10. januára 2026. Foto: TASR - Daniel Stehlík

Košice prehrali v maďarskom Mezőkövesde s Újpestom 1:2.

Autor TASR
Bratislava 10. januára (TASR) - Futbalisti MŠK Žilina prehrali v prvom dueli v rámci zimnej príprave doma na umelom trávniku s Górnikom Zabrze 0:1. Skalica uspela v súboji s českým Slováckom 2:1 a Michalovce remizovali s maďarskou Kazincbarcikou 2:2. Košice prehrali v maďarskom Mezőkövesde s Újpestom 1:2.

prípravné zápasy účastníkov Niké ligy:

1. FC Slovácko – MFK Skalica 1:2 (0:0)
Góly: 66. Bauer – 52. Černek, 90.+1 Potočný

MŠK Žilina – Górnik Zabrze 0:1 (0:0)
Gól: 72. Barbosa

MFK Zemplín Michalovce – Kazincbarcika SC 2:2 (2:2)
Góly: 2. a 7. Lopez – 18. Šlogar, 26. Kártik (11 m)

Újpest FC - FC Košice 2:1 (0:0)
Góly: 56. Ljujič, 74. Katona - 59. Perišič
.

Neprehliadnite

HRABKO: Starý svetový poriadok umiera, časom vznikne nová architektúra

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Zima nám ešte ukáže, čo dokáže

OBRAZOM: Takto zasiahla snehová nádielka európske mestá

KOMENTÁR J. HRABKA: Návrat k normálu