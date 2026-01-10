< sekcia Šport
MŠK Žilina prehrala s Górnikom Zabrze 0:1 v prípravnom zápase
Košice prehrali v maďarskom Mezőkövesde s Újpestom 1:2.
Autor TASR
Bratislava 10. januára (TASR) - Futbalisti MŠK Žilina prehrali v prvom dueli v rámci zimnej príprave doma na umelom trávniku s Górnikom Zabrze 0:1. Skalica uspela v súboji s českým Slováckom 2:1 a Michalovce remizovali s maďarskou Kazincbarcikou 2:2. Košice prehrali v maďarskom Mezőkövesde s Újpestom 1:2.
prípravné zápasy účastníkov Niké ligy:
1. FC Slovácko – MFK Skalica 1:2 (0:0)
Góly: 66. Bauer – 52. Černek, 90.+1 Potočný
MŠK Žilina – Górnik Zabrze 0:1 (0:0)
Gól: 72. Barbosa
MFK Zemplín Michalovce – Kazincbarcika SC 2:2 (2:2)
Góly: 2. a 7. Lopez – 18. Šlogar, 26. Kártik (11 m)
Újpest FC - FC Košice 2:1 (0:0)
Góly: 56. Ljujič, 74. Katona - 59. Perišič
