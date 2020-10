Žilina uštedrila DAC prvú ligovú prehru v sezóne

MŠK Žilina - DAC Dunajská Streda 4:1 (3:1)



Góly: 10. Iľko, 23. Kurminowski, 34. Bičachčjan, 70. Kružliak (vlastný) - 33. Balič, ŽK: Iľko, Kiwior - Müller.

Rozhodovali: Kráľovič - Hrčka, Pozor, bez divákov.



Žilina: Petráš - Anang, Minárik, Kiwior, Sluka - Gono, Fazlagič (68. Ďuriš), Bičachčjan (64. Myslovič) - Rusnák (64. Kopas), Kurminowski (78. Bernát), Iľko (78. Gamboš)



Dunajská Streda: Jedlička - Blackman, Müller (82. Beskorovajnyj), Kružliak, Davis - Fábry (46. Andzouana), Schäfer (82. Njie), Balič (75. Friede) - Divkovič (65. Nicolaescu), Ramirez, Kalmár

Žilina 3. októbra (TASR) - Futbalisti MŠK Žilina pripravili DAC Dunajská Streda prvú ligovú prehru v sezóne, keď v sobotu pod Dubňom v 9. kole Fortuna ligy zvíťazili 4:1. DAC v predchádzajúcich ôsmich kolách vždy triumfoval a celkovo v lige ťahal 10-zápasovú víťaznú sériu. Musel ale kapitulovať pred "šošonmi", s ktorými v predchádzajúcich dvanástich vzájomných ligových súbojoch ani raz neprehral.V šlágri kola sa hral pod Dubňom v prvom polčase excelentný ligový futbal plný gólových šancí. "Šošoni" hrali rýchlo, kombinačne a agresívne a robili favoritovi nečakané problémy. V 3. minúte po centri hosťujúceho Kalmára Divkovič z dobrej pozícii minul, v 6. minúte sa dostal do zakončenia domáci Rusnák, jeho bombu z uhla Jedlička vyrazil na roh. Potom hlavný rozhodca neposúdil ruku Iľka v domácej šestnástke ako penaltovú. Žilina otvorila skóre v 10. minúte, keď Sluka výborne vysunul Iľka, ten si zasekol obrancu Müllera a rutinérsky zakončil na vzdialenejšiu tyč. O desať minút dali domáci druhý gól, keď prihrávka hostí dozadu našla v brejku Kurminowského, ktorý urobil Jedličkovi kľučku a zvýšil náskok. DAC pridal plyn, dve šance Divkoviča a Blackmana sa neujali, vzápätí ani veľká príležitosť aktívneho domáceho Iľka. Po polhodine zaujala aj nebezpečná bomba Kalmára a DAC napokon znížil v 33. minúte, keď biliardovú akciu s narážačkou vyšperkoval Balič umiestnenou strelou, na ktorú Petráš nemal nárok. Domáci ale hneď o minútu gólovo odpovedali, keď Bičachčjan výbornou ľavačkou vystavil Jedličku do pozície štatistu. V závere rozhodca tiež prehliadol ruku Müllera v šestnástke a nebezpečné zakončenie Kurminowského v tej istej akcii Jedlička pokryl.DAC vstúpil do druhého dejstva náporom, dominantne sa usadil na polovici domácich a uťahoval nad nimi slučku. Dve výborné strely Kalmára do siete neprešli, tú druhú v 59. minúte spod brvna skvele vytiahol Petráš. Hostia neskórovali ani v 63. minúte, keď Kalmár výborne vysunul Schäfera, ten ale tesne minul pravú tyč. V 70. minúte domáci len druhýkrát nebezpečne zaútočili na bránu hostí a loptu po prudkom centri Sluku pri spracovaní prsiami poslal do vlastnej siete Kružliak. V 72. minúte striedajúci Andzouanu v drese DAC nebezpečne vystrelil, ale minul. V záverečných fázach už plynulosť hry zabrzdili početné striedania a domáci uťali s DAC nepríjemnú sériu dvanástich zápasov bez víťazstva. Tiež dali šancu dotiahnuť sa majstrovskému Slovanu Bratislava na DAC na dva body v prípade jeho nedeľnej výhre na pôde Pohronia.