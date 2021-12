MŠK Žilina remizoval so Slovanom Bratislava v 19. kole Fortuna ligy

MŠK Žilina - ŠK Slovan Bratislava 1:1 (0:1)



Góly: 73. Anang - 21. Mráz, ŽK: Fazlagič, Slebodník, Paur, Goljan - Kankava. Rozhodovali: Ziemba - Poláček, Bednár, bez divákov.



Žilina: Belko - Rusnák, Kopas, Minárik, Anang - Gono, Fazlagič, Slebodník (63. Paur) - Kaprálik (74. Goljan), Iľko, Jánošík (64. Ďuriš)



Slovan: Šulla - Hrnčár, Kašia, Abena, Zmrhal - Agbo, Kankava - Green, Dražič (64. Čavrič), Weiss - Mráz





Na snímke zľava Jaba Kankava, Leo Myenty Janna Abena (Bratislava) počas zápasu 19. kola futbalovej Fortuna ligy MŠK Žilina - ŠK Slovan Bratislava v Žiline 19. decembra 2021. Foto: TASR - Erika Ďurčová

Na snímke sprava Patrik Iľko (Žilina) a Jaromír Zmrhal (Bratislava) počas zápasu 19. kola futbalovej Fortuna ligy MŠK Žilina - ŠK Slovan Bratislava v Žiline 19. decembra 2021. Foto: TASR - Erika Ďurčová

Hlasy po zápase

/zdroj: TV Dajto/



Vladimír Weiss st., tréner Slovana: "Bol to dobrý zápas dvoch technických mužstiev. Oba tímy mali dostatok šancí aj pološancí. Myslím si, že my sme ich mali na strelenie gólu viac. Dali sme však len jeden a dovolili sme Žiline vyrovnať. Ale asi je to zaslúžená remíza, Žilina hrala dobre, na tomto teréne je doma. Mali sme vyťažiť zo šancí viac, som spokojný s kolektívnou hrou."







Peter Černák, tréner Žiliny: "Aj keď sme túžili vyhrať, bod je spravodlivý. Ťažko sme sa dostávali do šancí. Chalanom chcem poďakovať, vyžmýkali sa, boli sme dobrí na lopte. Škoda, že sa to nestretlo s víťazstvom. Treba ale rešpektovať súpera, Slovan má naozaj kvalitné mužstvo, bod je spravodlivý."



Žilina 19. decembra (TASR) - V záverečnom zápase záverečného 19. kola jesennej časti futbalovej Fortuna ligy 2021/2022 remizoval obhajca titulu Slovan Bratislava v Žiline 1:1. "Belasí" tak prezimujú na čele tabuľky so štvorbodovým náskokom pred druhou Trnavou.Slovan v lige ťahá 11-zápasovú šnúru bez prehry (9 výhier, 2 remízy). So Žilinou v lige neprehral 14 duelov za sebou, túto sériu Slovan začal domácim triumfom 3:2 v máji 2018.V prvom polčase sa hral na umelej tráve pod Dubňom solídny ligový futbal. "Šošoni" mali väčšie držanie lopty, ale "belasí" boli strelecky aktívnejší. Strely Mráza, Greena a Kankavu cestu do siete nenašli, podobne ako na druhej strane strela domáceho Iľka. V 21. minúte po výborne zahratom priamom kope si nabehol do šestnástky Mráz a hlavičkou ku vzdialenejšej tyči prekonal Belka. Ten viackrát podržal spoluhráčov a pomohla mu aj obrana, ktorá v 41. minúte zblokovala na roh na poslednú chvíľu strelu Mráza, ktorý dostal v šestnástke trestuhodne veľa priestoru.V druhom dejstve preveril Šullu strelou Gono, ale brankár hostí ju vyrazil. Slovanisti sa snažili dať rozhodujúci druhý gól, no domáca obrana pracovala pozorne. V 71. minúte Belko opäť dobre zlikvidoval pokus Zmrhala. O dve minúty z ničoho nič zahrmelo na druhej strane. Kopasov dlhý center obrana Slovana trošku podcenila, Anang si narazil loptu so striedajúcim Paurom a strelou prekonal Šullu - 1:1. Slovan skúsil Žilinu zatlačiť do bloku, ale domáci umne vedeli udržať loptu na svojich kopačkách. Skóre sa už nezmenilo a tak si obaja rivali podelili body po remíze - 1:1.