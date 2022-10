MŠK Žilina remizoval v 12. kole Fortuna ligy s AS Trenčín

MŠK Žilina - AS Trenčín 1:1 (0:0)



Góly: 75. Jambor - 58. Soares. Rozhodovali: Dzivjak – Pozor, Kmec, ŽK: Rusnák, Leitner - Hollý, Stojsavljević,. Kmeť, Letenay, 1259 divákov



Zostavy:



MŠK Žilina: Ľ. Belko – Rusnák, Leitner, Nemčík (C), Bari – Myslovič, Kopas, Gidi (79. Iľko) – Galčík (46. Kaprálik), Jibril (62. Jambor), Ďuriš.



AS Trenčín: Kukučka – Yem (69. Demitra), Pires, Stojsavljevič, Kozlovský – D. Hollý (69. Letenay), Bainović (C), Gajdoš (69. Lavrinčík) – Kmeť, Kupusović (62. Ibrahim), Soares (85. Mičuda)

Žilina 1. októibra (TASR) - Futbalisti MŠK Žilina remizovali v 12. kole Fortuna ligy s AS Trenčín 1:1. Už v prvom polčase museli obaja brankári vytiahnuť niekoľko skvelých zákrokov. Belko sa zaskvel najmä po dorážke Piresa, Kukučka zase zoči-voči vymazal v zakončení Jibrila.Gólov sa diváci dočkali v druhom polčase, na presný zásah Soaresa odpovedal v 75. minúte domáci Jambor. V napínavom závere už pod Dubňom gól nepadol, vo výbornom zápase sa tak zrodila spravodlivá remíza 1:1.Jaroslav Hynek, tréner MŠK Žilina:Marián Zimen, tréner AS Trenčín: