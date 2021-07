Žilinčania porazili futbalistov z ŠKF Sereď 3:0 v 1. kole

MŠK Žilina - ŠKF Sereď 3:0 (2:0)



Góly: 5. a 43. Myslovič 59. Jambor. Rozhodovali: Smolák - Straka, Roszbeck, ŽK: Hučko, Anang, Sluka - Hučko, Haša



MŠK Žilina: Petráš – Suľa (46. Anang), Kopas, Nemčík, Sluka - Fazlagič (62. Kaprálik) - Myslovič, Bičachčjan (70. Slebodník) - Rusnák, (69. Ďuriš), Jambor, Goljan (62. Gono)



ŠKF Sereď: Yakubu – Katunský, Dias, Hurtado, Hučko (46. Popovič) - Potoma, Kříž (70. Machuča) - Morong, Haša, Gatarič - Radič (46. Jureškin)

Žilina 25. júla (TASR) - Futbalisti MŠK Žilina vstúpili do nového ročníka Fortuna ligy víťazstvom nad ŠKF Sereď 3:0.Tón zápasu udal rýchly gól Žilinčanov. Bičachčjan v 5. minúte potiahol loptu popri autovej čiare a po jeho prihrávke Myslovič strelou spoza šestnástky prekonal brankára hostí - 1:0. Tí sa krátko na to dostali pod tlak, no Jakubu tentoraz podržal svoj tím. V 19. minúte sa nenechal zaskočiť ani žilinský brankár Petráš, keď si poradil s hlavičkou Hučka. Žilinčania nepúšťali súpera do nebezpečných situácií a snažili sa kontrolovať hru. Aj obrana hostí si však dávala pozor a tak sa v prvom polčase nezrodilo veľa gólových príležitostí. V 40. minúte Jakubu zmaril sľubnú strelu Mysloviča, no v 43. minúte si žilinský hráč všetko vynahradil, keď prestrelil brankára Serede - 2:0.Druhý polčas priniesol vyrovnané dianie, čo vyhovovalo Žilinčanom. Jambor mohol v 49. minúte poistiť náskok domácich, no všetko si vynahradil o desať minút. Jeho nenápadný pokus narobil brankárovi hostí starosti a napokon znamenal tretí gól domácich - 3:0. Tí v zostávajúcom priebehu kontrolovali hru, do akcie zapojili štyroch hráčov z lavičky a bez väčších problémov si postrážili víťazstvo rozdielom triedy.