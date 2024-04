MŠK Žilina vyhrala nad FC Spartak Trnava 2:0 v 7. kole skupiny o titul

MŠK Žilina - FC Spartak Trnava 2:0 (1:0)



Góly: 23. Jambor (z 11m), 55. Iľko. ŽK: Ofori, Uljaky, Bernát. Rozhodovali: Glova - Štofik, Kmec, 2061 divákov.



Žilina: Belko - Minárik, Stojčevski, Ndjeungoue - Ďatko (73. Adang), Gidi, M. Sauer, D. Javorček - Bile (90. Bari), Jambor (73. Hranica), Iľko (62. Essomba)



Trnava: Takáč - Šulek, Koštrna (59. E. Ujlaky), Kóša (59. Paur), Bolaji - Bainovič - Bukata, Ofori (59. Štefánik) - Daniel (59. Bernát), Poznar, Azango (59. Mikovič)

Žilina 27. apríla (TASR) - Futbalisti Žiliny zvíťazili v zápase 7. kola nadstavby Niké ligy v skupine o titul nad Trnavou 2:0, vďaka čomu zostala práve so Spartakom v priamom boji o druhé miesto ligovej tabuľky. Oba rtímy majú na konte 51 bodov.Prvý polčas dôležitého súboja o druhú priečku otvorili aktívne Žilinčania, v 14. minúte sa Sauer dostal individuálne až pred Takáča, ale namieril nad brvno trnavskej bránky. O tri minúty neskôr Gidi po prihrávke Ďatka neprestrelil obranný múr Trnavy. Rovnaký hráč sa dostal do úniku i o minútu neskôr, rovnako po prihrávke Ďatka, no tentoraz trafil ľavú tyč trnavskej svätyne. Tlak Žiliny vyústil do pokutového kopu po hre rukou, Jambor nariadenú jedenástu v 23. minúte s prehľadom premenil. Druhú časť otvorili útočnou snahou hostia z Trnavy, no paradoxne skórovala Žilina. V 55. minúte Javorček z ľavej strany ideálne našiel prihrávkou Iľka, ktorý bez problémov skóroval a oslávil tak odohratú stovku zápasov v najvyššej súťaži. V 59. minúte sa kouč hostí Gašparík rozhodol pre päťnásobné striedanie, ale požadované oživenie hry to neprinieslo. Žilina si dvojgólové vedenie ustrážila do konca zápasu.