< sekcia Šport
MŠK Žilina zdolal FC DAC 1904 Dunajská Streda 3:1 v skupine o titul
Prvý polčas začali výborne Žilinčania. Po chybe v rozohrávke hostí sa k lopte dostal Ďatko, našiel Káčera, ktorý v 7. minúte spoza šestnástky namieril chirurgicky presne.
Autor TASR
Žilina 21. marca (TASR) - Futbalisti MŠK Žilina zvíťazili v priamom súboji o druhé miesto tabuľky nad DAC Dunajská Streda 3:1. Po treťom kole nadstavby sa tak zverenci Pavla Staňa na súpera bodovo dotiahli, no DAC má k dispozícii odložený zápas proti Trnave. Oba tímy strácajú tri body na vedúci Slovan, ktorý v nedeľu čaká duel s Podbrezovou.
Prvý polčas začali výborne Žilinčania. Po chybe v rozohrávke hostí sa k lopte dostal Ďatko, našiel Káčera, ktorý v 7. minúte spoza šestnástky namieril chirurgicky presne. Hostia po inkasovanom góle ožili, no šance sa striedali na oboch stranách. Za domácich neuspel dvakrát Roginič, na strane DAC Tuboly krásnou strelou z diaľky opečiatkoval brvno. V závere polčasu Ďatko vymyslel krásnu prihrávku na Roginiča, ktorý zo stredu šestnástky zvýšil vedenie MŠK na 2:0. Dunajská Streda otvorila výborne druhý polčas. V 47. minúte Kmeťovu strelu spoza šestnástky tečoval Narimanidze a Badžgoň už nemal šancu zasiahnuť. Domáci kontrovali o štyri minúty neskôr, krížna strela Ďatka však našla len ľavú tyč Bartelsovej bránky. Zverenci Branislava Fodreka sympaticky bojovali, snažili sa o vyrovnanie, no v 84. minúte ich ambície definitívne ukončil španielsky útočník Homet, ktorý si v prvom štarte za A-tím MŠK otvoril strelecký účet v Niké lige a stanovil konečné skóre na 3:1.
3. kolo nadstavbovej časti Niké ligy - skupina o titul:
MŠK Žilina - FC DAC 1904 Dunajská Streda 3:1 (2:0)
Góly: 7. Káčer, 42. Roginič, 84. Homet - 47. Kmeť. Bez kariet. Rozhodovali: Kráľovič - Štrbo, Čajka. 1810 divákov.
Žilina: Badžgoň - Minárik, Kaša, Narimanidze - Hranica (66. Szánthó), Káčer (57. Florea), Adang, Bari - Faško (81. Homet), Roginič (66. Iľko), Ďatko (57. Bzdyl)
DAC: Bartels - Kmeť, Blažek (46. Kapanadze), Kačaraba (76. Gueye), Nemanič, Mendez - Bationo, Tuboly (46. Corr), Ouro - Lábo (62. Gruber), Ramadan (87. Udvaros)
AS Trenčín - MFK Ružomberok 3:1 (1:1)
Góly: 45. Hájovský, 62. a 74. David (prvý z 11m) - 22. Fila (z 11m). Rozhodovali: Choreň - Roszbeck, Bobko, ŽK: Grygar, Luterán, Tučný, 861 divákov.
Trenčín: Katič - Pavek, Križan, Diouf, Brandis - Poom - Mathurin (77. Kam), Hájovský, Mikulaj, Soares - David (89. Doesburg)
Ružomberok: Húska - Luterán, Král, Mojžiš, Selecký - Grygar (77. Endl), Murgaš - Fila (77. Jevoš), Šašinka (77. Bačík), Tučný (51. Chobot) - Hladík (77. Chrien)
MFK Zemplín Michalovce - FC Spartak Trnava 1:0 (1:0)
Góly: 41. Ahl. Rozhodcovia: Glova - Poláček, Kmec, ČK: 90+7. Sabo (Trnava), ŽK: Park, Kalemi, Volanakis, Dzotsenidze, Stojsavljevič.
Michalovce: Jakubech - Park (83. Lemiško), Dzotsenidze, Volanakis - Ahl, Kalemi (57. Mihailov), Zubairu, Čurma - Danek (66. Brosnan), Walczak (66. Theofanopoulos), Taylor-Hart (66. Ramos)
Trnava: Vantruba - Holík, Sabo, Stojsavljevič, Mikovič (46. Jureškin) - Kratochvíl (73. Ďuriš), Laušič - Chorcheli (57. Škrbo), Moiscrapišvili (56. Azango), Kudlička - Metsoko (57. Paur)
Prvý polčas začali výborne Žilinčania. Po chybe v rozohrávke hostí sa k lopte dostal Ďatko, našiel Káčera, ktorý v 7. minúte spoza šestnástky namieril chirurgicky presne. Hostia po inkasovanom góle ožili, no šance sa striedali na oboch stranách. Za domácich neuspel dvakrát Roginič, na strane DAC Tuboly krásnou strelou z diaľky opečiatkoval brvno. V závere polčasu Ďatko vymyslel krásnu prihrávku na Roginiča, ktorý zo stredu šestnástky zvýšil vedenie MŠK na 2:0. Dunajská Streda otvorila výborne druhý polčas. V 47. minúte Kmeťovu strelu spoza šestnástky tečoval Narimanidze a Badžgoň už nemal šancu zasiahnuť. Domáci kontrovali o štyri minúty neskôr, krížna strela Ďatka však našla len ľavú tyč Bartelsovej bránky. Zverenci Branislava Fodreka sympaticky bojovali, snažili sa o vyrovnanie, no v 84. minúte ich ambície definitívne ukončil španielsky útočník Homet, ktorý si v prvom štarte za A-tím MŠK otvoril strelecký účet v Niké lige a stanovil konečné skóre na 3:1.
3. kolo nadstavbovej časti Niké ligy - skupina o titul:
MŠK Žilina - FC DAC 1904 Dunajská Streda 3:1 (2:0)
Góly: 7. Káčer, 42. Roginič, 84. Homet - 47. Kmeť. Bez kariet. Rozhodovali: Kráľovič - Štrbo, Čajka. 1810 divákov.
Žilina: Badžgoň - Minárik, Kaša, Narimanidze - Hranica (66. Szánthó), Káčer (57. Florea), Adang, Bari - Faško (81. Homet), Roginič (66. Iľko), Ďatko (57. Bzdyl)
DAC: Bartels - Kmeť, Blažek (46. Kapanadze), Kačaraba (76. Gueye), Nemanič, Mendez - Bationo, Tuboly (46. Corr), Ouro - Lábo (62. Gruber), Ramadan (87. Udvaros)
AS Trenčín - MFK Ružomberok 3:1 (1:1)
Góly: 45. Hájovský, 62. a 74. David (prvý z 11m) - 22. Fila (z 11m). Rozhodovali: Choreň - Roszbeck, Bobko, ŽK: Grygar, Luterán, Tučný, 861 divákov.
Trenčín: Katič - Pavek, Križan, Diouf, Brandis - Poom - Mathurin (77. Kam), Hájovský, Mikulaj, Soares - David (89. Doesburg)
Ružomberok: Húska - Luterán, Král, Mojžiš, Selecký - Grygar (77. Endl), Murgaš - Fila (77. Jevoš), Šašinka (77. Bačík), Tučný (51. Chobot) - Hladík (77. Chrien)
MFK Zemplín Michalovce - FC Spartak Trnava 1:0 (1:0)
Góly: 41. Ahl. Rozhodcovia: Glova - Poláček, Kmec, ČK: 90+7. Sabo (Trnava), ŽK: Park, Kalemi, Volanakis, Dzotsenidze, Stojsavljevič.
Michalovce: Jakubech - Park (83. Lemiško), Dzotsenidze, Volanakis - Ahl, Kalemi (57. Mihailov), Zubairu, Čurma - Danek (66. Brosnan), Walczak (66. Theofanopoulos), Taylor-Hart (66. Ramos)
Trnava: Vantruba - Holík, Sabo, Stojsavljevič, Mikovič (46. Jureškin) - Kratochvíl (73. Ďuriš), Laušič - Chorcheli (57. Škrbo), Moiscrapišvili (56. Azango), Kudlička - Metsoko (57. Paur)