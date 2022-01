MŠK Žilina získala slovenského reprezentanta do 21 rokov Galčíka

Žilina 20. januára (TASR) - Novou posilou MŠK Žilina sa stal slovenský futbalový reprezentant do 21 rokov Roland Galčík. Krídelník podpísal s vedením klubu spod Dubňa zmluvu do 30. júna 2025. S tímom MŠK absolvuje zimnú prípravu v Dubaji, no na jar bude ešte hosťovať v druholigovej Podbrezovej.



"Hráča sme sledovali dlhodobejšie, má zaujímavý potenciál. Je dynamický, rýchly, ťahový s veľmi dobrou ľavačkou. Zároveň sa vie dostávať do zakončenia a v Podbrezovej mal jesennú časť naozaj produktívnu. Dostal sa do reprezentačnej "21"-tky, preto týmto podpisom môžeme získať veľmi zaujímavú akvizíciu do budúcnosti. Podbrezová má na jar tie najvyššie ambície, preto sme Rolanda kúpili už teraz, ale umožníme mu v ostávajúcej sezóne pomôcť Podbrezovej k najvyšším ambíciám. Zároveň sme sa však dohodli, že absolvuje s nami sústredenie v Dubaji, aby si zvykol na náš štýl, aby mal prehľad a spoznal spoluhráčov a v lete pri definitívnom príchode mohol kontinuálne naskočiť do všetkých povinností," citoval klubový web športového manažéra MŠK Žilina Karola Belaníka.