MŠK Žilina zvíťazila v zápase s FC Tatran Prešov 1:0

Niké liga 2. kolo - sumár:



MŠK Žilina - FC Tatran Prešov 1:0 (1:0)



Góly: 45. Kaša. Rozhodovali: Dohál - Košecký, Juhos, ŽK: Ďatko, Sanusi, Káčer - Potoma, Regáli, Sipľak, Sigeev, Morim, 1864 divákov.



Žilina: Belko - Minárik, Kaša, Roginič (79. Narimanidze) - Kopásek, Gidi, Faško (60. Káčer), Bari - Ďatko (71. Sanusi), D. Ďuriš (71. Adang), Iľko (60. Kaprálik)



Prešov: Bajza - P. Šimko, Balodis (73. Gáll), Míka - Kotula, Olejník (73. Morim), Begala, Potoma (46. Sigeev), Sipľak - Wolsztyński (60. Sagna), Regáli (60. A. Masaryk)







hlasy trénerov /zdroj TASR/:



Pavol Staňo, tréner Žiliny: „Vedeli sme, že nás čaká ťažký zápas a súper bude prehusťovať stred poľa. Najmä v druhom polčase sme to dokázali riešiť, pomohol nám gól v závere polčasu, ktorý nám vlial pokoj do žíl. Hostia mali šancu v závere, ktorú keby premenili, tak by sme boli smutní. Teší ma však, že dokážeme kombinovať aj v prehustenom priestore. Prešov bol však náročný, veľmi dobre organizovaný súper. Dnes bolo dôležité vyhrať zápas, čo sa podarilo.“



Jaroslav Hynek, tréner Prešova: „Vieme, že nie sme vo fáze, aby sme si to so Žilinou rozdali naplno, chceli sme brániť a ísť do brejkov. Ak by sme dnes premenili tieto brejky, tak zápas by sa vyvíjal inak. Žilina je kompaktná, silná, po góle v závere polčasu získala pokoj na kopačkách. V druhom polčase sme najmä v závere išli do rizika, verili sme, že môžeme vyrovnať. Aspoň bod sme však chceli a myslím si, že sme naň mali.“



Žilina 3. augusta (TASR) -Futbalisti MŠK Žilina privítali v druhom kole najvyššej súťaže nováčika z Prešova a zvíťazili 1:0. O jediný presný zásah sa v závere prvého polčasu postarala dvojica letných posíl, úspešným strelcom bol Filip Kaša.Žilinčania neinkasovali ani v druhom ligovom dueli. V úvodnom stretnutí remizovali na pôde Skalice 0:0. Plným bodovým ziskom si „šošoni“ proti Tatranu napravili chuť po vypadnutí z Konferenčnej ligy, z ktorej ich vyradil poľský zástupca Raków Čenstochová (0:3, 1:3). Najskôr v ôsmej minúte Martin Regáli mieril nad bránku Ľubomíra Belka, o minútu neskôr Stanislav Olejník v dobrej pozícii trafil iba brániaceho Jána Minárika. Hráči MŠK postupne zvyšovali tempo, no nevyhli sa chybám v defenzíve. Skóre zápasu napokon otvoril v závere prvého polčasu Kaša, ktorý v sklze poslal prihrávku Michala Faška za chrbát Pavla Bajzu a zariadil víťazstvo domácich.