Mucha obhájil post prezidenta ÚFP, viceprezidentom naďalej Michalík

Bratislava 9. apríla (TASR) - Bývalý slovenský reprezentant Ján Mucha bude aj nasledujúce štyri roky prezidentom Únie futbalových profesionálov (ÚFP). Niekdajší brankár je na čele organizácie od jej vzniku v roku 2016, post obhájil v elektronickom hlasovaní, ktoré prebiehalo od 30. marca do 8. apríla.



Pôvodne sa malo o hlave ÚFP rozhodovať 26. marca na valnom zhromaždení, no pre pandémiu koronavírusu ho zrušili. Na hlasovaní sa mohli podieľať všetci členovia únie, Muchu zvolili jednohlasne pri volebnej účasti 71 percent. "Vážim si dôveru členov, ktorú mi vo voľbách vyslovili. Je to pre mňa záväzok do ďalšej práce. Veľmi ma teší vysoká volebná účasť. Profesionálni hráči týmto spôsobom opäť potvrdili, že im záleží na tom, aby bolo ich hlas vo futbalovom hnutí počuť. Zároveň tak vyjadrili podporu nielen mne, ale aj doterajším aktivitám Únie futbalových profesionálov," uviedol Mucha na oficiálnom webe ÚFP.



Zmena nenastala ani na poste viceprezidenta, ktorým bude naďalej Ľubomír Michalík z ŠKF iClinic Sereď. Vo funkcii hospodára pokračuje Blažej Vaščák z Dukly Banská Bystrica. Novými členmi predsedníctva sa stali obranca FC Nitra Pavol Farkaš a brankár ŠK Slovan Bratislava a slovenskej reprezentácie Dominik Greif. "Teší ma, že som dostal dôveru členov, ktorí ma zvolili do predsedníctva. Zároveň si vážim aj dôveru zástupcov ÚFP, ktorí prijali moju kandidatúru. ÚFP vnímam ako dôležitý nástroj pre nás hráčov. Som rád, že na Slovensku máme hráčsku asociáciu," povedal Greif.



V predsedníctve pokračujú aj Martin Krnáč a Peter Kleščík. Dozorná rada bude pôsobiť v rovnakom zložení ako v minulom volebnom období, jej členmi zostali Martin Dobrotka a Viktor Pečovský.