Mucha sa stal novým trénerom brankárov Slovana: Chcem klubu pomôcť

Luxemburg 18. júla (TASR) - Ján Mucha sa stal novým trénerom brankárov futbalového klubu ŠK Slovan Bratislava. Bývalý reprezentačný brankár posilnil realizačný tím "belasých" pred odvetou 1. predkola Ligy majstrov na pôde luxemburského majstra FC Swift Hesperange. Do klubu sa vracia po šiestich rokoch.



Štyridsaťšesťročný Mucha chytal za Slovan v rokoch 2015 až 2017, profesionálnu kariéru ukončil v sezóne 2018/19 v škótskom Hamiltone. Následne pôsobil na poste trénera brankárov v poľskej Legii Varšava. "Čas letí, medzitým ako som odišiel zo Slovana, som už aj ukončil aktívnu kariéru a pôsobil tri roky ako tréner brankárov v Legii Varšava. Čas nezastavím, štyridsať rokov na krku a sú predo mnou nové výzvy a Slovan je jedna z nich. Upieklo sa to veľmi jednoducho, chcelo ma vedenie, aj tréner. Pár týždňov trvalo, kým sme sa dohodli, ale od štvrtku som v tréningovom procesu. Budem sa snažiť pomôcť Slovanu, trénerovi, a samozrejme, brankárom," uviedol 46-násobný slovenský reprezentant pre TASR po prílete do Luxemburgu, v ktorom čaká v stredu Slovan odvetný duel s FC Swift Hesperange (20.00 SELČ).



Mucha si od spolupráce sľubuje koncepčnú prácu, výsledkom ktorej má byť odovzdanie bohatých skúseností mladším brankárom: "Myslím si, že mám dostatok skúseností z aktívnej hráčskej kariéry. Za tie roky v Legii som mal veľmi dobrú školu, aby som sa niečo naučil, teraz to chcem odovzdať. Je tu skúsený brankár Borjan, sú tu aj mladí brankári, ktorých treba vychovávať. Majú potenciál na to, aby v budúcnosti chytali v tomto klube. To je moja predstava, chcem pomôcť týmto chlapcom, aby sa rozvinuli."







