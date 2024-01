Mucha sa vrátil zo Zvolena do Liberca, zranený Jelisejevs skončil

Zvolen 27. januára (TASR) - Slovenský hokejový útočník Miroslav Mucha sa po hosťovaní v HKM Zvolen vrátil do českého extraligového klubu z Liberca. Vo Zvolene nepokračuje ani lotyšský útočník Nikolajs Jelisejevs, ktorý za HKM odohral iba tri zápasy, no zdravotné problémy mu nedovolili pokračovať. Klub informoval o zmenách na oficiálnej stránke.



Jelisejevs si privodil zranenie v dolnej časti tela, ktoré si vyžiada operáciu. Hráč sa ju rozhodol absolvovať v Lotyšsku. Počas pôsobenia vo Zvolene stihol nastúpiť do troch zápasov, v ktorých nebodoval. Mucha nastúpil v prebiehajúcej extraligovej sezóne do 30 zápasov, v ktorých si do štatistík pripísal 4 góly, 15 asistencií, 14 trestných minút a 4 plusové body.